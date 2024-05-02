Merlion стала официальным дистрибьютором Content AI

В апреле 2024 г. компании Merlion и Content AI подписали дистрибьюторский договор. Content AI — российский разработчик продуктов на базе искусственного интеллекта с использованием технологий распознавания текста, классификации данных и обработки естественного языка.

Компания предоставляет российским пользователям и бизнесу решения для автоматизации обработки любых документов и данных. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры РФ, а все флагманские продукты компании включены в реестр отечественного ПО.

Портфель Merlion пополнился следующими разработками компании: ContentReader PDF, многофункциональным редактором для решения любых задач с PDF-файлами и бумажными документами. Программа содержит инструменты для редактирования, сравнения и поиска данных; ContentCapture, универсальной платформой для интеллектуальной обработки информации; Content AI Intelligent Search, продуктом для сквозного интеллектуального поиска и навигации по всем источникам хранения данных в организации.

«Сотрудничество Merlion с одним из ведущих российских разработчиков в области искусственного интеллекта, Content AI, позволит объединить экспертизу обеих компаний в ИТ-сфере для реализации совместных проектов. Продукты, которые производит компания — актуальны, как никогда. Рынок, существующий без ИИ-технологий, которые настолько комплексно автоматизируют бизнес-процессы, уже невозможно представить. Соглашение открывает больше возможностей для предоставления нашим партнерам и их заказчикам передового спектра решений. Мы нацелены на активное партнерство, и намерены продвигать бренд в нашем партнерском канале», — отметил Михаил Степанюк, директор департамента дистрибуции программного обеспечения компании Merlion.

«Мы с большим оптимизмом смотрим на сотрудничество с Merlion, которая прошла путь от поставщика комплектующих компьютерной техники до многопрофильного холдинга, и рады возможности представить свои продукты для интеллектуальной обработки информации и работы с PDF-документами в партнерском канале крупного российского широкопрофильного дистрибьютора. Рынок OCR- и IDP-решений сегодня активно развивается. Объединяя наши усилия, мы способствуем его росту и повышению общего уровня цифровизации российского бизнеса», — сказала Ирина Семшова, руководитель партнерского отдела Content AI.