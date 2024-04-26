Выручка IVA Technologies выросла на 77% в 2023 году

АО «ИВА» (IVA Technologies), разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Об этом CNews сообщили представители АО «ИВА».

Выручка увеличилась на 77% год к году до 2,5 млрд руб., в первую очередь за счет роста продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов. Это произошло на фоне увеличения клиентской базы и расширения каналов реализации, а также повышения уровня монетизации клиентов (расширения предоставляемых им сервисов).

Около 82% выручки поступило от продажи лицензий на флагманский продукт группы – платформу для видеоконференций (ВКС) IVA MCU. Остальные 18% пришлись на продукты экосистемы (без учета IVA MCU), продажи которых выросли в два раза относительно 2022 г.

Число клиентов Компании за последний год удвоилось до 537 организаций. Рост клиентской базы произошел на фоне продолжающегося активного перехода российской экономики на отечественное программное обеспечение (ПО), а также интенсивного развития сети дистрибьюторов Группы.

Валовая прибыль выросла на 82% до 2,1 млрд руб. Валовая маржа составила 87%.

Показатель EBITDA достиг двух млрд руб., увеличившись на 83% относительно 2022 г. Рентабельность по EBITDA выросла до 80%, что обусловлено ростом продаж и высокой эффективностью бизнес-процессов компании.

Чистая прибыль выросла на 75% до 1,8 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 72%.

Компания продолжила наращивать инвестиции в создание новых продуктов, о чем свидетельствует рост капитальных затрат на разработку на 9%, которые составили 0,6 млрд руб.

Количество сотрудников группы на конец года составило 232 человека, из которых более 70% – ИT-специалисты.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, прокомментировал: «С момента основания Компании в 2017 г. мы создаем надежные и функциональные решения, способные комплексно закрывать потребности клиентов в средствах для корпоративной связи. За семь лет существования IVA стала ведущим российским провайдером целой экосистемы корпоративных коммуникаций, состоящей из 14 продуктов с бескомпромиссным уровнем безопасности. В 2023 г. мы смогли показать впечатляющий рост выручки на 77%. Количество реализованных лицензий на наши продукты выросло почти на 40% и превысило 115 тысяч в результате продолжающегося тренда на импортозамещение. При этом продажи продуктов экосистемы IVA, без учета флагмана, удвоились относительно 2022 г. Горжусь тем, что благодаря эффективно выстроенным бизнес-процессам мы достигли эталонного уровня рентабельности на всех уровнях как для российского, так и мирового ИT-рынка. По оценкам аналитиков J`son&Partners Consulting, продажи российских разработчиков корпоративных коммуникаций увеличатся в четыре раза за ближайшие пять лет, что открывает уникальные возможности для роста бизнеса IVA. Мы продолжим укреплять лидерство в сегменте on-premise ВКС, а также завоевывать другие привлекательные сегменты рынка за счет расширения продуктовой экосистемы, развития многоканальной системы продаж и первоклассного клиентского сервиса».

Выручка IVA Technologies выросла на 77% в 2023 году

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IVA Technologies – разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. В экосистеме компании – 14 решений, развивающихся на основе единого суперприложения: это корпоративный мессенджер IVA Connect, платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, облачная платформа видеоконференцсвязи «Вкурсе», бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта IVA GPT, система управления и мониторинга IVA MS, сервер корпоративной телефонии IVA CS, линейка IP-телефонов, видеотерминалы IVA Room и IVA Largo, пограничный контроллер сессий IVA SBС и другие. По данным Market CNews, флагманский продукт IVA Technologies - платформа видеоконференцсвязи IVA MСU – лидер среди российских решений для корпоративной связи. IVA Technologies предоставляет бизнес-структурам и государственным компаниям любого размера комплексные и безопасные решения для эффективных рабочих коммуникаций. Продукты экосистемы IVA закрывают потребности заказчиков любого уровня сложности и позволяют сотрудникам находиться в едином информационном пространстве.