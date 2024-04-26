Smart Security Systems займется поставками продукции HID Fargo на рынке Казахстана

Компании HID Global и Smart Security Systems подписали партнерское соглашение, согласно которому Smart Security Systems в статусе официального дистрибьютора будет поставлять на рынок Казахстана оборудование и решения марки HID Fargo. Продуктовая линейка HID Fargo включает термосублимационные принтеры и дополнительные материалы для персонализации карт доступа, бейджей и пропусков. Сотрудничество направлено на совместное продвижение марки в Казахстане. Об этом CNews сообщили представители Smart Security Systems.

В рамках соглашения Smart Security Systems займется поставками термосублимационных принтеров HID Fargo для печати на пластиковых картах. Ассортимент принтеров включает модели, базирующиеся на одной из двух технологий: DTC (Direct-to-Card) или HDP (High Definition Printing).

Благодаря модульной конструкции, которую имеют большинство моделей принтеров HID Fargo, можно «собрать» оптимальную конфигурацию с требуемым функционалом и с помощью одного устройства выполнять двустороннюю персонализацию идентификаторов, кодирование контактных и бесконтактных карт, а также дополнительную ламинацию для защиты карт от механических повреждений и подделки.

Полный набор расходных материалов для термосублимационных принтеров HID Fargo также будет доступен клиентам Smart Security Systems. К ним относятся высококачественные печатные ленты, рассчитанные на разное число отпечатков, другие необходимые для печати материалы и вспомогательное оборудование.

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Компания HID Global — производитель оборудования для систем контроля и управления доступом в помещения, на парковки, к компьютерам и локальным сетям. HID разрабатывает и производит RFID-считыватели ближнего и дальнего действия, бесконтактные карты доступа, брелоки, метки, работающие на базе технологий UHF, iClass Seos, iClass SE, iClass, Mifare и Proximity, а также биометрические считыватели отпечатков пальцев. Под брендом Fargo компания HID Global поставляет на рынок оборудование для высококачественной термопечати на картах и бейджах.

Smart Security Systems — молодая и динамично развивающаяся компания в сфере поставок оборудования для систем безопасности. Smart Security Systems является эксклюзивным дистрибьютором систем безопасности Smartec на территории Казахстана. Портфель проектных брендов компании, также входят Abloy, Compass, effeff/ASSA, Gunnebo, Hanwha Vision, HID, Lenel, LoxTop и Securiton. Smart Security Systems предоставляет услуги консультирования, технической поддержки, разработки спецификаций на комплексные системы безопасности.