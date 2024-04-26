СКБ Контур приобрел сервис аналитики потребностей клиентов

«СКБ Контур» приобрел сервис аналитики и автоматизации коммуникаций с клиентской базой Scena.one. Сделка — очередной шаг «СКБ Контур» в развитии первой в России клиентоцентричной экосистемы для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Сервис реактивации клиентской базы «Контура» (ex. Scena.one) на базе искусственного интеллекта агрегирует данные CRM-систем о предпочтениях действующих и временно неактивных клиентов и позволяет прогнозировать их будущие потребности. На основе полученной информации сервис формирует персональное предложение и направляет его через популярные мессенджеры. Подобный алгоритм позволяет повысить лояльность клиентов, увеличить частоту посещений и средний чек покупки.

Сервис работает на рынках платформ клиентских данных (CDP), решений искусственного интеллекта для бизнеса и услуг b2c. Потенциальное число пользователей платформы — свыше 300 тыс. компаний, прежде всего в ритейле и сфере услуг.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Рынок услуг в России стремительно развивается: за последние пару лет он вырос в 2,5 раза. Благодаря активному переходу продаж и коммуникаций в онлайн у бизнеса все больше оцифрованных данных о предпочтениях клиентов. Мы приобрели одно из перспективных решений на рынке, которое расширит возможности экосистемы «Контура» в сегменте малого и среднего бизнеса и станет дополнительным инструментом для наших партнеров. Это простой и удобный продукт, который не требует долгого внедрения, но позволяет успешнее вести свой бизнес: автоматизировать и персонализировать коммуникацию, активизировать клиентов и наращивать выручку».

Сервис реактивации клиентской базы интегрирован в экосистему для бизнеса «Контура», расширяя возможности его партнеров по выстраиванию более адресной и продуктивной цепочки взаимодействия со своими клиентами в сфере услуг. Команда платформы Scena.one в полном составе вошла в структуру «Контура».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы не тратили время на изучение законов, а развивали свое дело.Контур вкладывается в развитие профессионального ИT-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка СКБ Контур за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.