Российский центр научной информации переходит на BI-платформу Insight

Российский центр научной информации (РЦНИ) и российский ИТ-вендор Goodt (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Платформа для бизнес-аналитики Insight от Goodt станет основным инструментом для визуализации и дальнейшего анализа данных в РЦНИ. Первый этап проекта уже запущен.

РЦНИ обеспечивает работу с данными сферы исследований и разработок, предоставляет доступ к электронным изданиям и научным информационным ресурсам, развивает научную дипломатию, ведет информационно-аналитическое сопровождение деятельности Комиссии по научно-технологическому развитию РФ и многое другое. Платформа Insight позволит работать с данными на визуальном уровне, обеспечивая более лёгкую и результативную обработку данных и принятие решений на их основе. Также планируется перенести в Insight весь пайплайн сбора и подготовки данных.

«Внедрение гибких отечественных решений необходимо для удобной и эффективной работы с данными. Для задач, стоящих перед РЦНИ, нужно надежное ПО с возможностью развернуть решение в инфраструктуре и высоким уровнем кастомизации. Для нас важно иметь возможность разворачивать аналитику в любых форматах, точечно настраивать виджеты и разрабатывать свои. Платформа Insight, которую предложила команда Goodt, подошла под наши задачи», — сказал начальник управления обеспечения работы с данными сферы исследований и разработок РЦНИ Кирилл Гарев.

Первый этап проекта уже запущен — с помощью Insight создан набор типовых кастомизированных отчетов и дашбордов для помощи в принятии решений в сфере научно-технологического развития.

«Сотрудники управления и аналитики РЦНИ — очень сильная команда с точки зрения процесса работы с данными. Коллеги создали собственный вычислительный кластер для построения моделей и анализа данных. Мы рады, что именно наше решение было выбрано для автоматизации части процессов этого важного проекта», — отметил руководитель отдела развития платформы Insight Дмитрий Меркер.