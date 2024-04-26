ИТМО подготовит учителей для первой петербургской ИТ-школы

В Санкт-Петербурге откроется первая в городе ИТ-школа. Преподавателей для нее подготовит ИТМО. Концепцию и программу подготовки учителей для нового образовательного учреждения разработал ИТМО. Университет планирует и дальше реализовывать подобные программы повышения квалификации педагогов. Акцент в них будет сделан на комплексную подготовку молодых команд при запуске новых школ. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Такие программы будут доступны для учителей, которые уже получили базовое педагогическое образование. В основе – передача опыта от экспертов университета в организации исследовательской работы со школьниками, подготовке к олимпиадам, обучении информатики с учетом быстроменяющихся технологий и требований в этой области. Учителя смогут прокачать свои soft skills и внедрить современные методики и надпредметные компетенции в учебный процесс. Курс основан на большой экспертизе команды университета по работе с талантливыми школьниками, а также учитывает опыт ИТМО в подготовке московских учителей, которые сейчас работают в ведущих школах столицы.

«Роль университета – помочь городу и девелоперу сделать современную школу с акцентом на ИТ, обучить команду школы, то есть заложить фундамент ее развития. А учителя, в свою очередь, будут формировать в детях цифровые компетенции, независимо от того, химиком, айтишником или лириком станет выпускник. С учетом того, как интенсивно развиваются технологии и бизнес, миссия современной школы меняется – нужно не просто дать ученикам знания, но и понимание, как эффективно их применить. ИТМО накопил большой опыт работы с учителями – только за последний год мы провели несколько программ повышения квалификации в области информатики и физики; в плане и другие предметы. Начиная с этого проекта, мы расширяем вектор и будем готовить целые команды для новых школ – сейчас ИТМО ведет переговоры и с другими девелоперами», – сказал ректор ИТМО Владимир Васильев.

«Это уникальный на сегодняшний день опыт участия застройщика в создании школы, при котором он не ограничивается строительством стен и отделкой помещений, но заинтересован и деятельно участвует в совершенствовании образовательного пространства и методическом обеспечении образовательного процесса. Я убежден, что такая практика будет успешной и распространится на другие районы города – также с привлечением университетов-лидеров, таких как ИТМО», – отметил заместитель председателя Комитета по образованию Павел Розов.

Первые выпускники программы станут учителями новой ИТ-школы в Санкт-Петербурге. В ее основе – сквозное преподавание информационных технологий, цифровой подход к обучению и формирование «мягких» навыков. Ученики смогут получить первый опыт погружения в ИТ-среду. Помимо основной программы, образование в школе будет направлено на олимпиадную подготовку, реальную проектную и исследовательскую работу, а также на формирование навыков программирования и работы с цифровыми инструментами и нейросетями. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2025 г.

«Вместо того, чтобы создать еще одну обычную школу, мы решили, что рядом с нашими современными проектами ЖК «Модум» и ЖК «Ариосто» должна быть уникальная, инновационная школа. Мы глубоко убеждены в том, что прогресс обеспечивается участием человека, а ключевым двигателем этого прогресса является молодое поколение – те, кто полон энергии, смелости и амбиций. Именно для воспитания и формирования такого поколения мы создали проект ИТ-школы. Еще недавно это было нашей амбициозной идеей, а сегодня это крупный проект, который объединил вокруг себя команду профессионалов девелопера «Арсенал» и университета ИТМО», – сказал генеральный директор группы компаний «Арсенал» Арсений Лаптев.

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ИТМО (Санкт-Петербург) – исследовательский университет, научно-образовательная корпорация. Приоритетные направления: ИТ и искусственный интеллект, фотоника, робототехника, квантовые коммуникации, трансляционная медицина, Life Sciences, Art&Science, Science Communication. С 2019 г. ИТМО самостоятельно присуждает ученые степени кандидата и доктора наук.

Группа компаний «Арсенал» уже на протяжении 27 лет строит проекты комфорт- и бизнес-класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За этот срок клиенты получили более 21 тыс. квартир.