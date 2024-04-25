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Языковая модель Napoleon IT проанализировала отзывы и составила список улучшений продукта для производителя средств гигиены

ИИ-компания Napoleon IT представила собственную большую языковую модель (LLM), созданную для интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах, для производителя средств гигиены Cotton Club. Благодаря «Наполеон.Отзывы» у компании появилась возможность контролировать качество товаров на маркетплейсах, следить за сохранностью продукции и оперативно реагировать на отзывы клиентов.

Napoleon IT и производитель средств гигиены Cotton Club успешно внедрили технологию «Наполеон.Отзывы», позволяющую эффективно управлять продажами на маркетплейсах и проводить конкурентный анализ товаров. Сервис создает аналитические отчеты в реальном времени на основе отзывов о продуктах с использованием собственной модели со скоростью до 100 отзывов в секунду. Полученную информацию можно использовать для рекламных кампаний, проведения исследований и разработки новых продуктов, а также улучшения текущего ассортимента.

Благодаря применению технологии интеллектуального анализа отзывов компания Cotton Club выяснила, что: 50% покупателей позитивно оценивают товары двух брендов средств гигиены для детей. Клиенты отмечают ценовую доступность, большие размеры упаковок, удобство посадки и мягкость продукции; основные причины негативных отзывов: проблемы со впитываемостью, аллергические реакции и проблемы с упаковкой товара.

Также благодаря используемым технологиям генеративных сетей «Наполеон.Отзывы» дал рекомендации по повышению качества производимой продукции, улучшению упаковки и разработке более широкого ассортимента размеров.

«Для нас очень важна обратная связь от наших клиентов. Благодаря инструменту «Наполеон.Отзывы» мы можем очень оперативно и качественно реагировать на отзывы покупателей нашей продукции и тем самым повышать продажи», — сказал руководитель группы по развитию интернет-продаж Cotton Club Максим Тепикин.

«Собственная LLM-модель — это результат работы исследователей и инженеров Napoleon IT и AI-лаборатории в Университете ИТМО. Новое решение даст прорыв в качестве, скорости и цене для российского рынка», — отметил соучредитель «Наполеон.Отзывы» Данил Зайцев.

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