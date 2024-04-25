Сергей Белостоцкий назначен руководителем компании PIX Robotics

Сергей Белостоцкий, ранее возглавлявший развитие продукта PIX BI, назначен руководителем компании PIX Robotics. На этом посту Сергей продолжит курс на усиление и масштабирование экосистемы продуктов PIX. Основатель PIX Robotics Сергей Ложкин сосредоточится на развитии новых направлений. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Сергей Белостоцкий работает в ИТ с 2004 г., начав с веб-разработки и бизнес-программирования на «1С». В 2011 г. присоединился к команде ИТ-интегратора «Первый Бит», где создал одну из ведущих российских команд по BI и RPA и принимал участие в проектах по внедрению аналитических систем более чем в 100 компаниях.

С 2022 г. Сергей руководил созданием и развитием продукта PIX BI в компании PIX Robotics. Он отвечал за весь цикл реализации направления, начиная с выбора лучших технологий в соответствии с потребностями клиента и заканчивая выстраиванием внутренних центров компетенций.

В новой роли Сергей Белостоцкий продолжит активное развитие всей экосистемы продуктов — PIX Процессы, PIX BI и PIX RPA — и будет реализовывать амбициозные планы компании по трансформации ИТ-отрасли.

«С Сергеем мы работаем больше 15 лет, он всегда тонко чувствует тренды и уже зарекомендовал себя как визионера в области программной роботизации и бизнес-аналитики. Не сомневаюсь, что это правильный выбор на роль руководителя компании. За прошедшее время PIX Robotics из стартапа превратился в серьезную быстрорастущую компанию, лидера рынка по своим направлениям. Планы у компании всегда были и будут амбициозными, и я уверен, что Сергей продолжит заданный курс на масштабирование PIX в крупного инновационного вендора с сохранением духа стартапа», — сказал Сергей Ложкин, основатель компании PIX Robotics.

«С PIX я познакомился в 2019 г.: одним из первых поверил в потенциал тогда еще единственного продукта PIX RPA и начал его внедрять клиентам. А уже в 2022 г. мне посчастливилось присоединиться к компании и возглавить разработку PIX BI. За прошедшие два года компания сильно выросла. Я увидел эту трансформацию изнутри, познакомился с уникальной командой и окончательно убедился, что у нас нет шансов не стать лидерами в тех направлениях, которые мы выбрали. Рад возглавить PIX Robotics и приложу все свои силы и энергию в достижение наших амбициозных целей», — сказал Сергей Белостоцкий, руководитель компании PIX Robotics.

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PIX Robotics – российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, PIX Процессы и PIX BI. Продукты PIX находятся в реестре отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного Центра «Сколково».