Российский продукт SimpleOne B2B CRM заменит MS Dynamics CRM и Salesforce

Корпорации Microsoft и Salesforce, разработчики популярных CRM-систем, прекратили свою деятельность на российском рынке. Это поставило многие отечественные компании в сложное положение — привычные инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами оказались недоступными. Необходимость перехода на российские ИТ-продукты стала объективной реальностью. Новая версия импортонезависимой CRM-системы для управления корпоративными продажами и маркетингом в B2B-сегменте SimpleOne B2B CRM — российская альтернатива ушедшим Microsoft Dynamics CRM и Salesforce. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Одним из главных преимуществ зарубежных CRM-систем была их высокая гибкость. SimpleOne B2B CRM сохраняет эту особенность за счет инструментов Low-code платформы с широкими возможностями кастомизации под индивидуальные требования бизнеса и легко интегрируется с существующим ИТ-ландшафтом по REST API.



В новой версии продукта добавлены возможности по созданию партнерского портала, регистрации и отслеживании всех сделок от компании-партнера и улучшена валидация уникальности значений полей.

«Многие крупные вендоры часто выбирают для себя модель продаж через построение и дальнейшее развитие партнерского канала. Новые возможности продукта B2B CRM позволяют таким компаниям организовать работу партнеров в единой цифровой среде и выстроить сквозную воронку продаж по всем сделкам. Решение будет интересно не только тем, кто заинтересован в миграции на отечественные продукты, но и тем, кто хочет повысить уровень зрелости своих бизнес-процессов», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Для каждого направления продаж может быть создан отдельный партнерский портал, где партнеры могут регистрировать лиды и возможные сделки. Зарегистрированные данные автоматически попадают в CRM-систему для дальнейшей квалификации менеджерами. При регистрации обеспечен удобный доступ к справочникам компаний и контактов из всех данных в CRM-системе.

Добавлена новая роль основного контактного представителя для компаний-партнеров. Пользователи с этой ролью могут видеть не только свои записи, но также все регистрации и возможные сделки своей компании на партнерском портале.

Администратор SimpleOne B2B CRM может так настроить ограничения прав доступа к партнерским порталам, что данные будут доступны только для сотрудников соответствующего направления продаж. Переход на портал другого направления станет для сотрудников невозможным – система перенаправит их либо на свой, либо на сервисный портал.

***

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (IT, HR, АХО, юридический отдел и другие) компании в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов, таких как ITIL® и VeriSM™. На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходят для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Jira, MicroFocus.