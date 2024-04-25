Pushed — российское решение для отправки push-сообщений

Компания «Мультифактор» выпустила новый продукт — сервис для отправки и автоматизации push-уведомлений Pushed. Это отечественный продукт, который не использует Google Mobile Services и Firebase Cloud и работает в режиме реального времени, а также обрабатывает данные только на территории Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Push-уведомления — один из эффективных способов привлечения потенциальных заказчиков. С помощью push-сообщений компании информируют пользователей о новых акциях, специальных предложениях, актуальных событиях. Push-уведомления открываются чаще, чем электронные письма, SMS-сообщения и приложения чата.

Pushed — ключевой продукт для российского ИТ-рынка в рамках импортозамещения. Сервис доставляет push-сообщения за 0,1 секунды, имеет высокий процент доставки сообщений, оптимизирует затраты на коммуникации.

Изначально Pushed создавался для бесперебойной работы собственного мобильного приложения Multifactor на тот случай, если с российского рынка уйдут иностранные push-сервисы. Ранее в Multifactor использовались сторонние push-сервисы — Google Firebase и Huawei Mobile Services. Теперь для устройств на ОС Android стал доступен push-сервис Pushed, который не зависит от иностранных сервисов.

Pushed позволяет получать аналитику отправленных сообщений, видеть их статус в режиме реального времени. Решение подходит для всех устройств Android, в том числе для таких российских ОС, как Аврора, Роса, KasperskyOS.

Также остается возможность каскадирования: при недоступности устройства в сети пользователь получит СМС.

«Pushed — это сервис push-уведомлений с простой интеграцией, высокой скоростью доставки сообщений и качественной конверсией, который работает по всему миру и не несет санкционные риски. Является отличной альтернативой Firebase Cloud Messaging от Google. Главное преимущество продукта в том, что он не использует иностранные сервисы, поэтому все данные пользователей обрабатываются в пределах нашей страны, а это, в свою очередь, гарантирует безопасность и защиту информации», — Константин Ян, генеральный директор «Мультифактор».