Новое лицензирование Directum HR Pro: три бесплатных решения при покупке КЭДО

Приобретая базовое ПО для кадрового электронного документооборота, компания получает возможность выстроить полноценные HR-процессы: в подписку вошли решения «Прием на работу», «Отпуска» и «Ознакомление с ЛНА». Пользоваться всей функциональностью можно без дополнительной оплаты. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Организовать как базовый КЭДО, так и HR-процессы в системе Directum HR Pro стало еще проще: теперь не нужно думать, какие решения приобретать в первую очередь, ведь при покупке ПО для КЭДО становятся также доступны «Прием на работу», «Отпуска» и «Ознакомление с ЛНА».

Стоимость годовой подписки — от 800 руб. в год на сотрудника.

Изменения в лицензировании вызваны растущими потребностями российских компаний. Многие организации осознали, что им недостаточно только подписания документов в электронном виде. В условиях дефицита кадров компании стремятся освободить сотрудников от рутины и по максимуму передать на сторону профильных систем ресурсоемкие процессы: подбор персонала и прием на работу, планирование и организацию отпусков, увольнение. Если при этом процессы выстроены в одной информационной системе, данные не дублируются и не нужно переключаться между интерфейсами.

Новый формат лицензирования Directum HR Pro дает компаниям возможность начать с настройки подписания кадровых электронных документов, а затем постепенно цифровизировать востребованные HR-процессы без дополнительных затрат.

«Цифровые кадровые процессы уже перешли в разряд маст-хэв для эффективной работы, ведь КЭДО сам по себе не закрывает растущие потребности бизнеса. Сегодня компании хотят быстрее принимать новых сотрудников, чтобы не упустить отличного соискателя, пока идет согласование его кандидатуры, — сказал Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro. — Также актуальна цифровизация управления отпусками и ознакомления с локальными нормативными актами — эти тяжеловесные и затратные процессы кардинально преображаются в электронном формате. Понимая потребности бизнеса, мы изменили подход к лицензированию и сделали его максимально простым, чтобы клиенты Directum HR Pro быстрее получали эффект от внедрения системы».

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости, обладают богатыми функциональными возможностями, подходят для стабильной работы десятков тысяч пользователей, отличаются надежностью и гибкостью.