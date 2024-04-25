«К2Тех» и «Альфа-Лизинг» разработали уникальную ERP-систему управления лизинговой деятельностью

«К2Тех» совместно с «Альфа-Лизинг» разработали ERP-систему управления лизинговой деятельностью на базе «1С». Это уникальный проект подобной разработки на российском ИТ-рынке. С помощью новой ERP-системы произошел рефакторинг более 240 бизнес-процессов (свыше 1,5 тыс. требований на автоматизацию) и 200 форм отчетности. Учет и отчетность приведены к новому стандарту ФСБУ 25/2018. Общий охват проекта составил 500 пользователей. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Внедрение было обусловлено федеральным законом, а также несоответствием исторической системы масштабам бизнеса и требованиям управленческой отчетности. В 2019 г. был принят приказ Министерства финансов России о новом федеральном стандарте бухгалтерского учета, который потребовал изменить методологию ведения учета аренды и лизинга. К моменту вступления приказа в силу на рынке не существовало готовых решений управления лизинговой деятельностью, удовлетворяющих требованиям бизнеса и особенностям новой методологии. Эксперты К2Тех совместно с Альфа-Лизинг предложили разработать решение на базе «1С:ERP. Управление предприятием 2» – архитектура подходила для дальнейшей кастомизации.

Запустить систему планировали в 2022 г., и к началу 2023 г. получить прозрачную отчетность ФСБУ 25/2018 в автоматизированном режиме. Однако анализ выявил больше комплексных требований, чем предполагалось изначально – проект потребовал вовлечения большего количества ресурсов, увеличения сроков, принятия управленческих решений по распараллеливанию этапов и одновременному проведению аналитики, проектирования и разработки по различным функциональным блокам для достижения быстрого результата.

Несмотря на возникшие трудности, заказчик сдал отчетность за 2022 год путем трансформации данных, а в 2023 г. началась опытно-промышленная эксплуатация и стабилизация функционала нового продукта. В феврале 2024 г. была сформирована корректная годовая отчетность с помощью функционала новой ERP-системы и благодаря совместным усилиям «К2Тех» и «Альфа-Лизинга», а также полному вовлечению бизнес-заказчика в проект и успешно пройдена годовая аудиторская проверка.

«Основная уникальность проекта – в людях. Над созданием автоматизированной системы управления лизинговой деятельностью работало более 100 человек со всей России. Этот проект – труд нескольких команд разработки, которые консультировались у ведущих специалистов «1С». Кроме больших объемов аналитической работы, проделано множество интеграций с системами компании. Например, для управления процессами внутри ERP был использован «1С.Документооборот». Итоговая система является сердцем ИТ-ландшафта ГК «Альфа-Лизинг». Кроме того, совместно с «К2Тех» собрана лучшая команда разработки на рынке, которая имеет не только техническую, но и отраслевую экспертизу. Поздравляем коллег с нашим общим достижением и благодарим за проделанную работу», – сказал Артем Косолапов, директор по информационным технологиям ГК Альфа-Лизинг.

«Все удалось благодаря синергии усилий. Мы провели обследование, сбор и анализ требований, выполнили проектирование и реализацию доработок типовой конфигурации, провели инструктаж. Заказчик самостоятельно провел интеграцию с внешним ИТ-ландшафтом и перенес исторические данные с трансформацией остатков для ведения учета по новому стандарту. Партнеры настроили бесшовную интеграцию с «1С: Документооборот» и обеспечили совместную техническую поддержку на период опытно-промышленной эксплуатации. Результат – уникальный проект по внедрению ERP-системы лизинговой компании на базе программного продукта «1С:ERP»», – сказал Юрий Силантьев, руководитель практики «1С» «К2Тех».

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«К2Тех» — эксперт в области системной интеграции, разработки программных решений и ИТ-сервиса. Более 17 лет предлагает решения, актуальные в текущих реалиях рынка. За это время компания реализовала более 18 тыс. проектов в госсекторе, ритейле, банках, добывающих и промышленных компаниях. Сейчас компания особое внимание уделяет проектам с применением технологий ИИ и является амбассадором идеологии построения дата-стратегии в каждой компании, желающей в будущем внедрять технологии искусственного интеллекта.