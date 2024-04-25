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Дома «ИркутскГорСтрой» будут оборудованы системой «умного» дома от «Философт»

Иркутский специализированный застройщик «ИркутскГорСтрой» и ИТ-компания «Философт», разрабатывающая цифровые решения для девелопмента, подписали соглашение о партнерстве. Сотрудничество предполагает реализацию проекта по внедрению функций «умного» дома на базе отечественного мобильного приложения «Мажордом» в жилые комплексы «ИркутскГорСтрой». Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Подключение мобильной экосистемы к жилым комплексам позволит упростить взаимодействие управляющей компании с жителями, снимать показания счетчиков онлайн, оплачивать квитанции, заводить заявки на ремонт и обслуживание для управляющих компаний, получать уведомления о протечке воды и проникновении в квартиру, а также создать безопасную среду внутри ЖК за счет интеллектуальных решений в области видеонаблюдения и управления доступом на территорию.

«Система «умного» дома появилась в наших домах сразу после знакомства с компанией «Философт». Ранее был возведен жилой комплекс «Скандинавия» и первая очередь была сдана без системы «умного» дома, но на вторую очередь мы ее уже установили. Мир стремительно меняется и мы идем в ногу со временем, создавая лучшие условия для жизни наших клиентов. Сейчас у нас в планах внедрять систему «Мажордом» не только в ЖК «Скандинавия», но и в клубном доме «Riverang». С «Философт» теперь нас связывают дружеские и теплые отношения, а первое правило партнерства – отношения, основанные на доверии и открытости. Нам очень импонирует стиль их работы», – сказала Анна Кузакова, партнер «ИркутскГорСтрой».

Также компания «ИркутскГорСтрой» приобрела у «Философт» ERP-систему для комплексного управления девелоперскими проектами.

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«Философт» – российская ИТ-компания, создающая технологические решения для отечественного девелопмента с 2017 г. На сегодня в портфеле компании девять самостоятельных ИТ-продуктов – от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.

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