«Ренессанс страхование» использует робота для лизинговых компаний

Подключившись к новой системе, лизинговая компания получает мгновенные онлайн расчеты стоимости КАСКО. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования».

«Ренессанс страхование» автоматизировала обработку обращений на онлайн расчеты КАСКО для лизинговых компаний. Теперь более 90% нетиповых расчетов выполняет не сотрудник страховой компании, а программа-робот «Лиза».

На первом этапе работы новой системы рассчитываются тарифы каско для нетиповых запросов по легковым автомобилям для лизинговых компаний — участников проекта.

«Скорость расчета и оформления полиса важны для лизинговой компании, особенно при работе в регионах с другими часовыми поясами: лизинговые компании получают необходимый расчет онлайн», — сказал вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Кожевников.

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Группа «Ренессанс Страхование» – диверсифицированная независимая страховая компания России, работающая на рынке 25 лет. В группу входят компании: «Ренессанс страхование», «Ренессанс Жизнь», Budu и УК «Спутник – Управление Капиталом». Группа имеет многолетний успешный опыт внедрения инноваций, создав цифровую платформу для всех ключевых сегментов страхования. В онлайн-сегменте компания занимает первое место. Услугами группы пользуются свыше пяти млн клиентов.