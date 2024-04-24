«Менфин» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Менеджмент и финансы» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard (14, 15, 16 версии) и программной платформы для разработки информационных систем «ВеГа-Плюс».

«ВеГа-Плюс» — универсальная платформа для быстрой разработки информационных систем, которая успешно объединяет в себе принципы low-code и технологии RAD. Эти концепции обеспечивают не только высокую эффективность создания приложений, но и максимальную адаптивность к изменяющимся требованиям бизнеса. Основное отличие «Веги Плюс» от классических low-code решений — отсутствие готовых «деталей» для сборки продукта. Платформа позволяет создавать необходимые элементы, предоставляя уникальный опыт разработки. Возможность сочетать готовые решения с функционалом, который легко создается под конкретные требования, делает платформу «Вега Плюс» крайне гибким решением для создания информационных систем. Кроме того, разрабатываемые с помощью платформы решения являются продуктами с открытым исходным кодом: это обеспечивает полную свободу в их использовании и позволяет компаниям адаптировать программное обеспечение под свои уникальные потребности, а также обеспечивает свободу в выборе разработчиков и партнеров.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Получение сертификата Postgres Pro Standard 14, 15, 16 — это подтверждение высокого качества и надежности нашего продукта. Совместимость «ВеГа-Плюс» с Postgres Pro создает дополнительные возможности, благодаря которым, мы можем создавать персональные проекты на базе нашей уникальной платформы», — отметил генеральный директор «Менфин» Олег Финагин.