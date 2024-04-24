Арктический дата-центр RUVDS доказал свою эффективность в условиях Крайнего Севера

Компактный дата-центр RUVDS, запущенный в работу в начале апреля около Северного полюса, успешно выполнил поставленные задачи. Специалистам хостинг-провайдера удалось установить прямое соединение с собственным спутником компании и передать пакеты данных несмотря на существенное смещение сроков миссии. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Наш дата-центр начал работу на территории лагеря «Барнео» на дрейфующей льдине. К сожалению, через считанные дни льдина дала трещину, и все люди и оборудование были эвакуированы. Но это не помешало нам реализовать все поставленные цели: система, а точнее, ее прототип, продемонстрировал полную жизнеспособность даже в экстремальных условиях Арктики, и мы планируем развивать это направление. Уверен, что такие решения могут пригодиться миссиям в удаленных уголках планеты, когда важно иметь дополнительные и при этом доступные каналы связи», – сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

В течение всего периода работы арктического лагеря дата-центр передавал данные по собственному каналу связи RUVDS. Для этого сам ЦОД был оборудован антенной, обеспечивающей связь со спутником, который выступал в роли независимого ретранслятора, переадресовывая сигнал на центр управления полётом. Также специалисты компании использовали дублирующую систему в виде коммерческой системы спутниковой связи, что позволило сравнить точность информации и оперативность ее передачи.

Арктический ЦОД RUVDS был сброшен с Ил-76 на дрейфующую льдину около Северного полюса 12 апреля. С того же борта при поддержке компании был совершен первый в мире прыжок с высоты более 10 тыс. метров на Северный полюс. Рекорд установили летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов, спрыгнув с борта самолёта ИЛ-76. Ефремов также выступил в роли сисадмина RUVDS, настроив оборудование, необходимое для работы дата-центра и передачи сигнала на спутник.

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RUVDS — российский хостинг-провайдер VPS/VDS серверов, основным направлением деятельности которого является оказание услуг IAAS корпоративного класса. Партнеры компании — АО «ФИНАМ», финансовая группа «БКС», Национальный расчетный депозитарий (Московская биржа), АО «ВЦИОМ», АО «Телекомпания НТВ», VK, Gett, DCDaily и другие. Компания располагает своим дата-центром уровня TIER 3 в городе Королёв, а также семью гермозонами в России (2 гермозоны в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке).