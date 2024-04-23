Стартовало бета-тестирование IIoT-платформы EKF Connect Industry

EKF запустил закрытое бета-тестирование аналитической IIoT-платформы собственной разработки EKF Connect Industry. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Система ведет непрерывный мониторинг локальных и распределенных объектов автоматизации любой сложности, позволяет контролировать и анализировать энергопотребление, состояние и эффективность работы технологического оборудования из любой точки мира. Обеспечивает оповещение пользователей о нештатных ситуациях и помогает принимать взвешенные решения, основанные на анализе данных.

Размещение на российских серверах «Яндекс» повышает надежность и безопасность системы, гарантируя ее безотказную работу. Гибкая настройка визуализации и многопользовательский доступ позволяют всем заинтересованным лицам решать задачи, используя только необходимую для принятия решения информацию.

Бета-версия облачной платформы EKF Connect Industry позволяет: получать информацию о состоянии распределенных объектов с помощью шлюза EKF или сервера OPC UA; настраивать дашборды и выводить информацию в удобном для пользователя виде; осуществлять многопользовательский доступ; настраивать и получать оповещения о нештатных ситуациях через мессенджер Telegram и многое другое.

Каждый заинтересованный пользователь может принять участие в тестировании и оценить возможности платформы для решения своих задач.

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IIoT-платформа EKF Connect Industry ‒ собственная разработка EKF, основанная на многолетнем опыте в области построения систем электроснабжения и автоматизации технологических процессов. EKF — первая российская электротехническая компания, которая разработала и внедрила подобную платформу. Основные функции системы ‒ повышение эффективности эксплуатации оборудования и снижение энергозатрат на контроль производственных процессов и энергопотребления на предприятии. В данный момент EKF Connect Industry проходит этап пилотной эксплуатации на 15-ти объектах из разных отраслей промышленности, в том числе на собственной производственной площадке бренда в п. Ставрово Владимирской области, где система позволяет оценивать удельные энергозатраты на единицу продукции и эффективность загрузки технологического оборудования.

ООО «Электрорешения» является производителем электротехнического оборудования и разработчиком специализированного ПО под товарным знаком EKF. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов. В актив EKF входят две производственные площадки во Владимирской области, семь логистических центров, а также собственное R&D и испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Общая численность сотрудников составляет более 1,8 тыс. человек. В EKF соблюдаются принципы устойчивого развития и ESG: компания активно реализует концепцию бережливого производства и сокращения углеродного следа, уделяет внимание здоровью и безопасности сотрудников, поддерживает проекты по борьбе с недобросовестной конкуренцией. Партнерская сеть компании насчитывает 250 авторизованных дистрибьюторов и 6 тыс. субдилеров в России и СНГ. Продукция EKF продается более чем в 20 странах мира, включая Казахстан, Грузию, Армению, Китай, ОАЭ.