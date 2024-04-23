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«Сайбер ОК» представляет СКИПА — инновационное решение в области управления поверхностью атак и непрерывного тестирования на проникновение

Компания «Сайбер ОК», российский разработчик решений в сфере кибербезопасности, объявляет о коммерческой доступности «Системы Контроля и Информирования о Поверхности Атак», а также сервиса СКИПА PentOps, обеспечивающих непрерывный контроль периметра и оперативное информирование об киберугрозах. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер ОК».

Непрерывный анализ СКИПА сети интернет обеспечивает клиентам полную видимость их периметра, включая вспомогательные и неуправляемые ресурсы (т. н. «теневой ИT») и дает возможность идентифицировать связанные риски, такие как уязвимости и ошибки конфигураций, признаки компрометации.

Сплав больших данных, технологий машинного обучения и работы лучших экспертов отрасли обеспечивает уникальную для России широту покрытия и скорость реакции на киберугрозы. Вы буквально знаете то, что о вас знают хакеры и можете эффективно управлять рисками.

«Задача анализа защищенности периметра – основа кибергигиены. Если ваш периметр полон дыр, вся остальная кибербезопасность - бесполезна. Казалось бы, на рынке существует достаточно продуктов и задача уже должна быть решена. Но массовые взломы и утечки персональных данных последних двух лет показали, что это далеко не так. В команду «Сайбер ОК» вошли эксперты, имеющие опыт разработки и развития сервисов и продуктов в крупнейших ИТ и ИБ компаний России. Но, изобретая СКИПА, мы заставили себя забыть все, что мы знали об анализе защищенности и создать систему с нуля, вложив в нее свое видение развития технологий, знания и опыт в области ИИ и кибербезопасности. СКИПА — это то, как контроль поверхности атак должен выглядеть в третьем десятилетии XXI века. Сегодня СКИПА и сервис СКИПА PentOps становятся доступными широкому кругу корпоративных заказчиков – мы с нетерпением ожидаем возможности обеспечить надежную защиту и своевременные решения в области кибербезопасности вашему бизнесу», — Сергей Гордейчик, генеральный директор «Сайбер ОК».

Платформа СКИПА обеспечивает эффективный сбор и анализ данных кибербезопасности в масштабах всего интернета. Этому помогают технологии машинного обучения с подкреплением (reinforcement learning), анализа естественных языков (NLP), кластеризации больших данных и нечеткого хэширования, интегрированные в продукт. Команда экспертов «Сайбер ОК» непрерывно анализирует глобальные тренды и атаки для оперативного выявления критических уязвимостей и атак нулевого дня. В результате клиент получает высочайший уровень информирования об актуальных киберугрозах, поддерживать который традиционные сканеры безопасности и аналогичные системы не способны.

Для наиболее требовательных клиентов компания «Сайбер ОК» предлагает сервис непрерывного тестирования на проникновение СКИПА PentOps, в рамках которого эксперты сосредотачиваются на изменениях поверхности атак заказчика и используют ручные методы анализа системной инфраструктуры и прикладных систем для выявления и верификации уязвимостей, которые могут плохо обнаруживаться автоматизированными инструментами.

Платформа СКИПА может быть использована и как самостоятельный сервис, и как дополнительный элемент Red Team сервисными компаниями и специалистами по Bug Bounty. Продукт СКИПА уже внесен в реестр российского программного обеспечения и успешно используется крупными заказчиками на федеральном уровне. Кроме того, продукт отлично подходит для выполнения требований регуляторов в рамках Указов Президента России № 166 от 30.03.2022 года и № 250 от 01.05.2022 г.

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АО «Сайбер ОК» — российская компания, специализирующаяся в области кибербезопасности. Специалисты компании занимаются разработкой средств защиты информации, оказывают услуги в области тестирования на проникновение и расследования инцидентов.

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