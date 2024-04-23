Оборудование «Атол» совместимо с программными продуктами СБИС (SABY)

Линейка моноблоков ИТ-компании «Атол» получила сертификат совместимости с платформой компании «Тензор». В частности, интеграция с кассовым ПО — SABY для ресторанов, магазинов и салонов, работает на устройствах «Атол» Optima, Jazz Lite и Jazz Pro. Об этом CNews сообщили представители компании «Атол».

Сертификация компании «Тензор» (СБИС/SABY) является доказательством того, что моноблоки «Атол» успешно прошли все необходимые тесты и соответствуют высоким стандартам, устанавливаемым платформой.

Андрей Панов, руководитель департамента «Атол Девайс»: «Интеграция POS-терминалов «Атол» Optima, Jazz Lite и Jazz Pro с платформой SABY позволит нашим клиентам оптимизировать и повысить эффективность своих бизнес-процессов. Благодаря этому партнерству, предприниматели смогут управлять своим бизнесом, используя единую интегрированную систему, которая минимизирует ошибки и упрощает ведение финансового учета, управление кассой и многое другое».

Моноблоки компании «Атол» являются лидерами в своей области благодаря современному дизайну, высокой надежности и возможности индивидуальной настройки для потребностей каждого клиента. Устройства обеспечивают быструю и эффективную работу, что помогает предпринимателям эффективно управлять своими торговыми и финансовыми операциями.

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«Атол» — один из крупнейших разработчиков технологий для обмена товарами и услугами в России. Более 22 лет «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи и оказывать лучший сервис организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования «Атол». Каждая вторая онлайн-покупка проходит через облачный сервис «Атол Онлайн». Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более ста комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания регулярно занимает ключевые позиции в отраслевых рейтингах и входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» насчитывает более двух тыс. организаций во всех федеральных округах страны.