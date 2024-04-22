Сделано в России: «Микрон» и «Элрон» представили Arduino-совместимую плату

«Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и «Элрон», отечественный разработчик и производитель электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка, представили полностью российскую Arduino-совместимую плату ELBEAR ACE-UNO, управляемую микроконтроллером «MIK32 Амур». Плата предназначена для применения в образовательных и роботехнических проектах для школ, образовательных центров и ВУЗов, для управления различными исполнительными механизмами, освещением, получением информации от различных датчиков. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

«"Элрон" при поддержке "Микрона" разработал в экосистеме Arduino плату ELBEAR ACE-UNO на микроконтроллере MIK32 Амур производства "Микрона". Выпуск плат ELBEAR ACE-UNO осуществляется на мощностях "Элрона" в Новосибирске. Российская электроника вступает в период расцвета, у проекта ELBEAR большое будущее, он дает возможность познакомить российских потребителей с микроконтроллером "MIK32 Амур", что особенно важно для образовательных проектов с применением среды разработки Arduino IDE и плат расширения Arduino Shield, для DIY-проектов и дизайн-центров», — сказал Иван Лебедев, генеральный директор ООО «Элрон».

«Плата "Элрона" ELBEAR ACE-UNO дает возможности для подготовки инженерных кадров и разработчиков электроники. Мы считаем это важным для обеспечения задач технологического суверенитета и открыты к сотрудничеству», — сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

Плата имеет стандартный набор входов и выходов: цифровые входы/выходы в количестве 14 шт., шесть из которых может использоваться в качестве ШИМ (Широтно-импульсная модуляция), шесть аналоговых входов (12 бит, частота дискретизации до 1 МГц), разъем USB Type-C, разъем внешнего питания 7-12 В. Плата комплектуется памятью Flash на выбор 8/16/32 Мбайт.

Плата ELBEAR ACE-UNO получит поддержку в стандартной среде программирования Arduino IDE за счет разрабатываемого пакета Board Support Package, а также совместима с основным набором стандартных плат расширения Arduino Shields, что позволяет применять разработанную плату как в существующих проектах, так и строить на ее базе новые проекты.

В настоящий момент плата ELBEAR ACE-UNO доступна к заказу в комплекте с разработанным программатором, что позволяет уже сегодня использовать ее для ознакомления с работой микроконтроллера «MIK32 Амур».

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«MIK32 Амур» — первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре RISC-V – предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других инфраструктурных систем.

ООО «Элрон» — занимается разработкой и производством электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка. Компания «Элрон» реализует как собственные продуктовые проекты (SleepControl и др.) в рамках резидентной деятельности Новосибирского научно-технологического парка Академгородка (Академпарка), так и для выполняет уникальные разработки для сторонних заказчиков, преимущественно из сферы медицины и электроэнергетики.

ГК «Микрон» — производитель микроэлектроники, входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». «Микрон» производит более 800 типономиналов продукции на топологических нормах до 90 нм, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.

Группа компаний «Элемент» является разработчиком и производителем микроэлектроники. В состав ГК «Элемент» входят более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» имеет широкое применение в различных отраслях экономики: в том числе используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации, элементах управления на транспорте и др.