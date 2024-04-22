Подтверждена совместимость решений AlterOS и ключевых носителей СКЗИ «MS_KEY K» – «Ангара»

Almi Partner и «НТЦ Альфа-Проект» подтвердили совместимость и корректность работы решений AlterOS со средствами криптографической защиты информации «MS_KEY K» – «Ангара».

По данным аналитиков, количество атак на российские предприятия в 2023 г. выросло более чем на 10% в сравнении с 2022 г. Фокус активности киберпреступников не изменился — главным образом они предпринимали попытки проникнуть в ИТ-инфраструктуру госучреждений, финансовых и производственных предприятий, стремясь вывести из строя информационные системы организаций и получить их денежные средства.

В условиях экстренного импортозамещения компании еще активнее переходили на отечественные средства защиты. По данным Yandex Cloud, у большинства из них затраты на проекты по информационной безопасности в 2023 г. выросли в среднем на 20%.

В рамках курса на импортозамещение средств защиты информации в организациях, Almi Partner и «НТЦ Альфа-Проект» провели тесты на совместимость и корректность работы решений AlterOS с ключевыми носителями СКЗИ «MS_KEY K» – «Ангара».

AlterOS – линейка дистрибутивов для серверов, рабочих станций и тонких клиентов. Операционная система внесена в Единый реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК и соответствует государственным стандартам. AlterOS предназначена для работы не только с отечественным, но и с зарубежным программным обеспечением.

СКЗИ «MS_KEY K» – «Ангара» – сертифицированное ФСБ России средство криптографической защиты информации. Предназначено для защищенного хранения сертификатов электронной подписи, а также применяется для двухфакторной аутентификации пользователей. Продукт совместим с популярными российскими программными СКЗИ – «КриптоПро CSP», VipNet CSP и Signal-COM CSP.

По результатам тестирования компании выпустили сертификат, подтверждающий совместимость и корректность работы AlterOS и СКЗИ «MS_KEY K» – «Ангара».

«Комплексное решение, которое мы теперь предлагаем заказчикам, позволит значительно снизить риски угроз информационной безопасности и эффективнее противостоять кибератакам злоумышленников. Мы планируем активно реализовывать с ООО «НТЦ Альфа-Проект» совместные проекты и значительно увеличить свою клиентскую базу», – отметил технический директор российского производителя общесистемного и прикладного программного обеспечения Almi Partner Станислав Орлов.

«В последние годы российский рынок операционных систем переживает значительные изменения, обусловленные стремлением к импортозамещению и повышению уровня информационной безопасности. В настоящий момент мы с компанией Almi Partner готовы предложить нашим клиентам комплексное решение на базе российской операционной системы AlterOS и СКЗИ «MS KEY K» – «Ангара», – отметила генеральный директор «НТЦ Альфа-Проект» Ольга Полякова.