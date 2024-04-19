«Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365

«Татнефть – Цифровое развитие» (ТНЦР) (подразделение «Татнефти») внедрит сервисную платформу Elma365 для замены Creatio.

ТНЦР как оператор сервисной платформы обеспечивает корпоративный сервис в части ИТ и общего центра обслуживания (ОЦО). Подразделение работает с большим количеством обращений и пользователей: в среднем в месяц решается более 40 тыс. обращений, регистрируется более 100 тыс. активностей.

На базе платформы Elma365 ТНЦР планирует повысить эффективность ИТ-услуг, улучшить клиентский опыт потребителей услуги и оптимизировать сервисный каталог.

Для достижения этих целей, помимо самого системного решения Elma365 Service, «Татнефть – Цифровое развитие» приобрела бизнес-решение Service Desk 2.0 и конструктор Elma Bot. Внедрение Elma365 будет происходить в несколько этапов. Окончание проекта запланировано на май 2025.

«Разрабатывая Service Desk 2.0, мы ориентировались на лучшие практики, накопленные за годы работы нашей компании, чтобы в итоге продукт был способен удовлетворить запросы как среднего бизнеса, так и таких крупных компаний как «Татнефть». Каждый подобный проект вдохновляет нас на дальнейшее непрерывное развитие и совершенствование. Благодарим коллег за оказанное доверие», — сказал Виктор Ситник, Product Manager Elma365 Service.

«Мы давно приняли решение сместить фокус внимания с технологического обеспечения на потребности пользователей. Elma предложила решение, которое можно внедрить быстро и закрыть потребности во всех важных процессах корпоративного сервиса», — отметил Евгений Звездин, заместитель генерального директора по цифровому развитию, «Татнефть – Цифровое развитие».