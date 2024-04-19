CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365

«Татнефть – Цифровое развитие» (ТНЦР) (подразделение «Татнефти») внедрит сервисную платформу Elma365 для замены Creatio.

ТНЦР как оператор сервисной платформы обеспечивает корпоративный сервис в части ИТ и общего центра обслуживания (ОЦО). Подразделение работает с большим количеством обращений и пользователей: в среднем в месяц решается более 40 тыс. обращений, регистрируется более 100 тыс. активностей.

На базе платформы Elma365 ТНЦР планирует повысить эффективность ИТ-услуг, улучшить клиентский опыт потребителей услуги и оптимизировать сервисный каталог.

Для достижения этих целей, помимо самого системного решения Elma365 Service, «Татнефть – Цифровое развитие» приобрела бизнес-решение Service Desk 2.0 и конструктор Elma Bot. Внедрение Elma365 будет происходить в несколько этапов. Окончание проекта запланировано на май 2025.

«Разрабатывая Service Desk 2.0, мы ориентировались на лучшие практики, накопленные за годы работы нашей компании, чтобы в итоге продукт был способен удовлетворить запросы как среднего бизнеса, так и таких крупных компаний как «Татнефть». Каждый подобный проект вдохновляет нас на дальнейшее непрерывное развитие и совершенствование. Благодарим коллег за оказанное доверие», — сказал Виктор Ситник, Product Manager Elma365 Service.

«Мы давно приняли решение сместить фокус внимания с технологического обеспечения на потребности пользователей. Elma предложила решение, которое можно внедрить быстро и закрыть потребности во всех важных процессах корпоративного сервиса», — отметил Евгений Звездин, заместитель генерального директора по цифровому развитию, «Татнефть – Цифровое развитие».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Владелец Astra Linux заработает на бирже 11,6 миллиарда

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Минцифры подумывает отложить создание национального репозитория открытого кода

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024