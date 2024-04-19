CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

«Сколково» и РЖД расширяют сотрудничество в сфере инноваций

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Куйбышевский филиал РЖД подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство предусматривает реализацию совместных проектов, поддержку инновационных разработок, а также координацию взаимодействия по внедрению новейших достижений науки и техники. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Документ предусматривает следующие направления взаимодействия: поддержка инновационных проектов и внедрение их результатов в производственные процессы Куйбышевской железной дороги; содействие развитию инновационной инфраструктуры России; координация взаимодействия по использованию современных технологий и научных достижений для нужд железнодорожной отрасли; развитие межрегиональных связей для привлечения финансирования на разработку и внедрение высокотехнологичной продукции в интересах Куйбышевского филиала РЖД.

«Для инновационных проектов создана платформа Sk RnD Market, где компании могут взаимодействовать с представителями крупных заказчиков, в том числе РЖД, по уточнению запросов и предлагать свои технологические решения. На платформе сейчас зарегистрировано более 3,5 тыс. организаций, из которых более 500 - организации среднего и крупного бизнеса. Помимо заказов на НИОКР, на платформе активно размещаются заявки на реинжиниринг и разработки аналогов под актуальные задачи. В рамках подписываемого соглашения планируется совместная работа по поиску и поддержке перспективных технологических решений в сфере железнодорожного транспорта», – сказал директор департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский.

С учетом возможностей «Сколково» Куйбышевская железная дорога планирует увеличить масштабы внедрения инновационных проектов за счет привлечения потенциала многих региональных предприятий, что положительно скажется на развитии экономического потенциала страны. Куйбышевская железная дорога развивает взаимодействие с высокотехнологичными компаниями по всей России, без привязки к конкретным регионам.

Начальник Куйбышевской железной дороги Владислав Дмитриев рассказал о планах сотрудничества со «Сколково»: «Совместно с Фондом “Сколково” мы планируем проработать проекты, направленные на реализацию запросов на инновации ОАО “РЖД”, в том числе по направлению импортозамещения. Основной фокус будем делать на поиске отечественных разработок, способных снизить зависимость от зарубежных технологий, а также способствующих технологическому прогрессу в области железнодорожного транспорта».

***

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Выручка резидентов «Сколково» увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На первое марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило четыре тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Владелец Astra Linux заработает на бирже 11,6 миллиарда

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Минцифры подумывает отложить создание национального репозитория открытого кода

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024