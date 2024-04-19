«Северсталь» внедрила систему оптического контроля качества металлопроката с цветным изображением

«Северсталь» развивает цифровую аттестацию для повышения контроля качества произведенной продукции. Среди мероприятий – оснащение ключевых агрегатов интеллектуальными системами собственного производства. В цехе отделки металла №3 Череповецкого металлургического комбината установили первую систему оптического контроля с цветным изображением. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Экспериментальное оборудование смонтировано на агрегате поперечной резки № 2. Он участвует в производстве холодно- и горячекатаного, травленого, оцинкованного металлопроката различных марок. Разные типы поверхности и возможных отклонений в качестве продукта потребовали инновационных технических решений. Разработчиком выступила «Лаборатория измерительных систем».

«Системы цифровой аттестации уже покрывают 50% оборудования в прокатном производстве «ЧерМК». К концу 2026 г. мы рассчитываем увеличить этот показатель до 80%. При этом, мы используем в оснащении собственные разработки и намерены в перспективе заменить на них уже действующие зарубежные системы. Новая система оптического контроля поверхности полосы с цветным изображением использует возможности искусственного интеллекта и включает запатентованную технологию двух видов освещения – прямого и диффузионного, что позволило существенно расширить возможности выявления и классификации дефектов. Точность определения отклонений на 30% выше, чем у камер с черно-белым изображением», – сказал директор по техническому развитию и качеству «Северстали» Петр Мишнев.

При этом, разработанная технология потребовала усложнения программного обеспечения и автоматики. Для синхронизации скорости съемки со скоростью агрегата эксперты Лаборатории измерительных систем разработали микроконтроллер с повышенным быстродействием и систему распределенных вычислений. Интерфейс разработан с учетом обратной связи и рекомендаций пользователей – сотрудников цеха.

Система подтвердила гарантийные показатели. За счет качественного обучения модели достигнут высокий результат классификации отклонений – в частности, наличия эмульсии, коррозии, задиров. Эксперты «Северстали» рассматривают возможности тиражирования разработанного программного комплекса на другие агрегаты.

Решение реализовано в рамках масштабного проекта «Северстали» по цифровизации контроля качества продукции. Эксперты компании разработали систему сквозной автоматической аттестации металлопроката. Реализация проекта позволяет обеспечить ряд существенных преимуществ для клиентов компании. В их числе гарантия качества на 100% длины продукта за счет непрерывных измерительных систем и минимизации человеческого фактора, снижение потерь от отсортировки у клиента благодаря повышению базового качества продукции, быстрая реакция на отклонения и поставка точно в срок.

За семь лет «Северсталь» инвестировала в цифровизацию качества 1,28 млрд руб. Завершение второго этапа цифровизации планируется в 2026 г.

Сотрудники «Лаборатории измерительных систем» также разрабатывают системы инспекции поверхности металлопроката и стальных канатов, системы определения сорта шпона и системы контроля параметров гофрокартона в линии его производства.

У систем контроля широкий потенциал масштабирования в ряде отраслей. Такие решения применимы на предприятиях промышленности, в том числе в металлургии и деревообработке, в сервисных металлоцентрах, на производствах метизной продукции и сварной трубы.