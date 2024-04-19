Сбербанк: мошенники усовершенствовали схему оформления займов в микрофинансовых организациях с помощью учетной записи на «Госуслугах»

Мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляют поддельные удостоверения. Под разными предлогами, которые, как правило, связаны с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала «Госуслуги», а также код подтверждения доступа из SMS-сообщения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Получив возможность доступа к личному кабинету «Госуслуг», мошенники, действуя от имени жертвы, регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти с помощью "Госуслуг"», затем оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. Жертве остаются долговые обязательства с огромными процентными ставками. Кроме того, персональные данные из личного кабинета «Госуслуг» пострадавшего могут использоваться при реализации других схем мошенничества.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из SMS-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц. Верный признак мошенничества, если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и по видеосвязи предъявляют удостоверения или другие «подтверждающие» документы. Если мошенники все-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему. Максимально оперативно это можно сделать через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»: в строке поиска достаточно ввести слово «Госуслуги», далее выбрать действие: «Регистрация на "Госуслугах"», затем подтвердить учетную запись и восстановить пароль».

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