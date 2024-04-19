«1С-Рарус» перевел «Эссити» на импортонезависимый ландшафт без остановки производства

«1С-Рарус» перевел на «1С:ERP» торгово-производственную компанию «Эссити». За 9 месяцев в единую экосистему на платформе «1С:Предприятие» интегрированы основные бизнес-процессы предприятия. Выполнено более 1,5 тыс. доработок для кастомизации системы. На текущий момент идет финальная стадия опытно-промышленной эксплуатации, «1С-Рарус» запустил для пользователей ООО «Эссити» выделенную линию консультаций. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «Эссити» — производитель товаров для гигиены и здоровья. На российском рынке представлен ассортимент санитарно-гигиенической продукции торговых марок Zewa, Libresse,ТЕHА и Tork.

Две фабрики работают в Тульской области и одна — в Ленинградской. Фабрики осуществляют отгрузки по всей России. В «Эссити» трудятся 1,45 тыс. сотрудников.

В июле 2022 г. коллеги из глобальной компании озвучили срок отключения зарубежной системы управления ресурсами предприятия. Полностью перейти на новую систему нужно было до мая 2023 г. Был инициирован масштабный проект перехода с зарубежных программ на единую экосистему решений на платформе «1С:Предприятие».

Проект доверили ИТ-партнеру «1С-Рарус» с релевантным портфелем кейсов по внедрению ERP-систем на крупных производствах. Анализ сложной ИТ-архитектуры зарубежных систем, утверждение нового ландшафта и моделирование бизнес-процессов в экосистеме «1С» длились 4 мес. Полный переход с зарубежной системы на «1С:ERP Управление предприятием» состоялся 2 мая 2023 г.

Сложная ИТ-архитектура системы ERP, которая создавалась в течение 16 лет, была перестроена за 9 месяцев. Производство не остановилось ни на один день после запрета использования зарубежной системы и перехода права собственности в российскую юрисдикцию. Предприятие продолжило стабильно работать и выпускать востребованную рынком продукцию.

Выполнено более 1,5 тыс. доработок для кастомизации системы под особенности бизнес-процессов компании «Эссити». В экосистеме «1С» организовано управление цепочкой процессов: от формирования потребностей, производства и закупок — до размещения готовой продукции на складах и последующей отгрузки в торговые точки.

Настроена бесшовная интеграция с «1С:Документооборот»: автоматизированы процедуры согласования заявок на расход и закупку.

Система также взаимодействует с подсистемами: управления логистикой — обмен данными по доставке; складами рынка — получение данных по отгрузкам с удаленных складов; «1С:Зарплата и управление персоналом» — обмен данными начислений зарплаты.

С начала ведения параллельного учета в двух системах «1С-Рарус» запустил для пользователей ООО «Эссити» выделенную линию консультаций. На текущий момент идет финальная стадия опытно-промышленной эксплуатации, передача системы на сопровождение была осуществлена 1 января 2024 г.

Рябов Николай Михайлович, директор по информационным технологиям, ООО «Эссити»: «Проект действительно уникальный: мы за 9 месяцев запустили систему, которую обычно внедряют 1,5–2 года. В ходе проекта появлялись новые вводные, благодаря опыту и компетенциям специалистов «1С-Рарус» мы реагировали максимально быстро. ERP-система будет и дальше развиваться, как силами внутренних специалистов 1С, так и с привлечением команды "1С-Рарус"».

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«1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» — холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 30 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3 тыс. сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента «1С-Рарус» соответствует международному стандарту качества ISO 9001:2015.