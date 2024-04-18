CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Систэм Электрик» и компания «Метрополис» договорились о сотрудничестве

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и компания «Метрополис», компания в области генерального проектирования объектов гражданского строительства и производственных зданий, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Подписи под документом поставили генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и управляющий партнер, заместитель генерального директора компании «Метрополис» Олег Баранов.

Соглашение предполагает объединение усилий в развитии научно-технического, интеллектуального и производственного потенциала компаний с целью повышения энергоэффективности и экологичности объектов строительства в России, а также обмен информацией в сфере архитектурно-строительного проектирования и новейших разработок электротехнического оборудования брендов Systeme Electric, Dekraft и «Механотроника».

«Строительная отрасль – одна из наиболее активно развивающихся в России. Наша компания может предложить широкий спектр решений для лидеров отрасли, к которым относится компания «Метрополис». Мы рассчитываем на долгосрочное взаимовыгодное партнерство и сотрудничество», – сказал генеральный директор компании «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

«Мы рады возможности сотрудничать с одним из ведущих производителей электротехнического оборудования для объектов гражданского и промышленного строительства, у нас много совместных планов по обмену опытом и реализации совместных исследовательских, информационных, образовательных инициатив», – сказал управляющий партнер, заместитель генерального директора компании «Метрополис» Олег Баранов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Минцифры подумывает отложить создание национального репозитория открытого кода

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Импортозамещение забуксовало. Банки умоляют не отбирать у них иностранный софт – российских аналогов до сих пор нет

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

«Дочка» МТС начнет выпуск собственных базовых станций 5G и 4G до конца года

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще