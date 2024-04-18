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«Северсталь» впервые представила систему интегрированного планирования

«Северсталь» рассказала о ходе разработки систем управления производством «MES Металлургия» и «IPS Производственное планирование», обладающих статусом особо значимых и создаваемых под контролем Минпромторга и Минцифры при финансовой поддержке фонда «Сколково».

«Северсталь» впервые показала первую версию системы «IPS Производственное планирование». Это модульная кросс-индустриальная система, которая включает построение прогнозов, оптимизацию цепей поставок, планирование продаж и операций, создание эффективных планов производства и управления им на всем жизненном цикле. В зависимости от текущей зрелости процессов в предприятиях, которые будут внедрять данную систему, прогнозные показатели качества планирования могут вырасти до 10%, ручные операции могут быть сокращены до 50%, по итогам можно достичь увеличения показателей плановой EBITDA на 5-7%. Внедрение модуля среднесрочного (объемного) планирования на бизнес-процессах Череповецкого металлургического комбината намечено на конец 2024 г. В 2025 г. будут завершены работы по замене текущей иностранной системы интегрированного планирования SAP APO на систему собственной разработки «IPS Производственное планирование» в части процессов оперативного планирования.

Вторым представленным проектом стала система «MES Металлургия», которая позволяет выполнять задачи анализа, синхронизации и координации выпуска продукции на разных участках и переделах металлургической компании: от выплавки стали до отгрузки конечного продукта клиенту. Система в режиме реального времени обеспечивает бесшовную взаимосвязь между планированием и управлением, мониторингом, контролем производственных операций. В конце 2023 года первая версия системы была успешно внедрена в сервисном металлоцентре «Северстали», расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По итогам эксплуатации отмечено повышение общей эффективности оборудования до 20%, рост производительности до 5% и снижение энергопотребления до 10%. В IV квартале 2024 г. команда приступит к внедрению системы в коксоаглодоменном производстве Череповецкого металлургического комбината. Кроме того, «Северсталь» планирует создать типовые «коробочные» сборки «MES Металлургия» для сталеплавильного, прокатного, трубного производств и предлагать эти решения в смежные отрасли промышленности.

«"MES Металлургия" и "IPS Производственное планирование" сочетают в себе опыт бизнеса в области планирования производства и управления им, а также экспертизу ИТ-функции "Северстали" в разработке и поддержке тяжелых промышленных систем. Оба продукта мы уже сейчас готовы предлагать потенциальным созаказчикам из разных отраслей – пока в ограниченном функционале версии 1.0, но в 2025 г. мы рассчитываем вывести на рынок полноценные решения. У каждого из них есть утвержденная дорожная карта развития до 2026 г. На этапе проектирования мы заложили основу для создания экосистемы промышленных решений, которая будет способна заменить зарубежные программные комплексы на рынке России и дружественных стран», — сказал директор по информационным технологиям «Северстали» Сергей Дунаев.

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