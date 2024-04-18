«Первый Бит» обновил ИT-контур казахстанского бьюти-дистрибьютора Beautyfor Express

Переход на актуальные версии программ «1С» помог оптимизировать бизнес-процессы Beautyfor Express – поставщику расходных материалов и оборудования для салонов красоты Казахстана. Об этом CNews сообщили представители компании Первый Бит.

До этого Beautyfor Express использовали устаревшую учетную систему «1С:Управление торговым предприятием для Казахстана» в редакции 2.0, что приносило множество ограничений. Например, нельзя было настроить интеграцию с торговым оборудованием, из-за чего сотрудникам приходилось печатать фискальные чеки на бытовом принтере и вырезать их вручную.

Для организации перехода на более современную систему учета руководство предприятия обратилось в офис ИT-интегратора «Первый Бит» в Алматы.

Специалисты провели обследование и предложили внедрить в работу Beautyfor Express связку из актуальных решений «1С:Управление торговлей для Казахстана» редакции 3.0 и «1С:Бухгалтерия для Казахстана» редакции 3.0».

Отметим, что среди нововведений «1С:Управление торговлей для Казахстана» редакции 3.0 есть интеграция с онлайн-кассой, возможность прямого обмена с банками, BI-функциональность и другие улучшения. За пять лет с момента выпуска на нее перешла большая часть пользователей «Управления торговлей», поэтому устаревшую редакцию 2.0 перестали поддерживать обновлениями с 1 января 2024 г. «1С:Бухгалтерия для Казахстана» редакции 3.0 представляет собой специализированное решение для автоматизации процессов бухгалтерского и налогового учета в Республике Казахстан.

Компания «Первый Бит» создала для клиента единое информационное пространство, в котором ведутся торговый учет, управление закупками и складом, взаимоотношения с клиентами. Также специалисты обучили сотрудников Beautyfor Express работе в новом ПО и обратили их внимание на изменения рабочих процессов.

Подключение торгового оборудования позволило сократить время проведения операций более чем в два раза. Благодаря созданию единого информационного пространства, заказчик может получать актуальные данные о разных контурах деятельности организации, чтобы находить точки роста и повышать эффективность работы своего бизнеса.

«Благодаря усилиям команды офиса Алматы ИT-интегратора «Первый Бит», нам стали доступны преимущества современных систем «1С»: регулярные обновления, подключение кассового оборудования и виртуального склада, настройка прав доступа для разных пользователей и многое другое», – сказала бухгалтер Beautyfor Express Эльмира Байтурсынова.

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Beautyfor Express – поставщик расходных материалов и оборудования для салонов красоты. На рынке Казахстана с 2015 г.

«Первый Бит» – интегратор ИT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У «Первого Бита» более 320 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба – от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИT-решений – более 70 вендоров. В команде – более 8 тыс. специалистов.