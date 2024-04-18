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«Лаборатория Касперского» представила новую версию операционной системы Kaspersky Thin Client

«Лаборатория Касперского» представила обновлённую операционную систему для тонких клиентов — Kaspersky Thin Client 2.0, созданную на базе KasperskyOS. Среди особенностей новой версии — расширенные возможности для удалённого подключения; более высокая скорость доставки приложений, что даёт пользователям возможность гораздо быстрее открывать их и начинать работу с ними; сильно видоизменённый и усовершенствованный интерфейс и очень быстрая интеграция в инфраструктуру. Последнее означает, что устройство начинает работать практически сразу после подключения к сети.

Kaspersky Thin Client 2.0 помогает эффективно обеспечить защиту компаний с большой филиальной сетью и географически распределённой инфраструктурой бизнеса. Среди них — организации из сферы финансов, здравоохранения и образования, государственные учреждения, транспортные и промышленные предприятия. Также решение подходит для построения инфраструктуры умных городов и обеспечения промышленной автоматизации.

Пользователи Kaspersky Thin Client 2.0 могут подключаться к удалённым средам, развёрнутым на платформе Citrix Workspace и инфраструктуре VMware Horizon, с использованием технологии HTML5. Также Kaspersky Thin Client 2.0 поддерживает подключение к отдельным бизнес-приложениям на инфраструктуре Microsoft Remote Desktop Services, Windows Server и терминальных серверах, работающих на базе Windows 10/11.

В новой версии выросла скорость доставки приложений на удалённый рабочий стол и скорость обновления — благодаря компактному размеру образа ОС. Интеграция тонких клиентов в инфраструктуру теперь составляет около двух минут.

Kaspersky Thin Client 2.0 поддерживает проведение аудиоконференций, а также печать документов из гостевой операционной системы. Кроме того, если соединение неожиданно прервётся, Kaspersky Thin Client 2.0 будет повторно подключаться к удалённому рабочему столу — пользователю для этого не нужно совершать никаких действий.

Также обновлён дизайн панели подключения к удалённой среде, появилась возможность персонализированной настройки интерфейса. Кроме того, в уведомлениях будут отображаться детализированные сообщения об ошибках с советами по их устранению, сама система уведомлений расширена.

«Мы создавали Kaspersky Thin Client в соответствии с кибериммунным подходом, в основе которого лежит принцип Secure-by-Design. Это означает, что на устройство не требуется устанавливать наложенные средства защиты — KasperskyOS минимизирует риски его компрометации даже в случае сложных атак. Кроме того, бизнес получает ещё одно важное преимущество — экономию благодаря сокращению расходов на обслуживание парка тонких клиентов. В новой версии мы учли запросы рынка, но на этом не останавливаемся, продолжим совершенствовать продукты, предназначенные для обеспечения кибериммунной защиты. Предлагая заказчикам широкое портфолио решений, состоящее как из традиционных средств защиты, таких как антивирусы, так и инновационных кибериммунных технологий, мы выводим кибербезопасность на принципиально новый уровень развития», — сказал Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS.

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