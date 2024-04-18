«Крайон» интегрировала собственную диалоговую платформу W11 в «МойОфис Squadus»

Компания «Крайон», поставщик интегрированных ИT-решений, представила решение с интеграцией собственной диалоговой платформы W11 в цифровое рабочее пространство Squadus. Это первое подобное решение на рынке, которое позволяет расширить функциональность платформы Squadus и автоматизировать различные процессы в организации за счет тонко настраиваемых чат-ботов. Об этом CNews сообщили представители «Крайон».

Squadus – единое цифровое рабочее пространство, которое включает все привычные функции корпоративных мессенджеров. Этот продукт структурирует корпоративные коммуникации, обеспечивает их безопасность и конфиденциальность, а также делает командную работу еще более удобной и эффективной. Продукт признан лучшим цифровым рабочим пространством 2023 г. по версии CNews Awards.

Интеграция диалоговой платформы W11, разработанной «Крайон», расширяет возможности Squadus и позволяет легко разрабатывать и управлять внутри рабочего пространства Squadus практически неограниченным количеством чат-ботов. К функциональным преимуществам интеграции диалоговой платформы W11 от «Крайон» относятся: централизованная панель управления для всех чат-ботов компании с единым мониторингом, статистикой, ролевой моделью выдачи прав и т.д.; визуально понятный редактор, который позволяет разрабатывать и изменять диалоговые сценарии без написания кода; возможность интеграции в чат-ботов больших языковых моделей (LLM) от любого поставщика; выбор между SaaS-версией и полноценной инсталляцией в локальную инфраструктуру компании.

«Интеграция диалоговой платформы W11 в «МойОфис Squadus» дает широкие возможности для корпоративных пользователей: например, с помощью чат-ботов можно автоматизировать поиск и работу с внутренней базой знаний, их можно использовать для помощи в адаптации новых сотрудников, создания запросов в службу HR и отслеживания их статусов. Кроме того, возможности интеграции позволяют использовать и такой инструмент повышения продуктивности, как большие языковые модели, например, YandexGPT. Работа с большими языковыми моделями именно в корпоративном мессенджере Squadus позволяет добавить важные для любого бизнеса функциональные возможности, такие, как интеграцию с DLP-системами для предотвращения утечек информации, прозрачное логгирование запросов пользователей, тарификация в соответствии с организационной структурой и многое другое. Это особенно актуально в ситуации, когда количество кибератак и утечек данных неизменно растёт каждый год», – сказал Владимир Еронин, директор по развитию бизнеса «Крайон».

«Экспертиза специалистов «Крайон» в области создания и настройки чат-ботов, а также оптимизации коммуникаций на платформе Squadus была отмечена нами в феврале этого года статусом «платинового интегратора». Мы ценим знания и опыт команды нашего партнера и рады, что такое сотрудничество помогает развивать Squadus и расширить возможности продукта, дополняя эту платформу лучшими решениями и актуальной для бизнеса функциональностью, среди которых создание виртуальных помощников», – сказал Александр Иванников, коммерческий директор «МойОфис».