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«Детский мир» внедряет систему управления распродажами на базе искусственного интеллекта

«Детский мир» успешно протестировал и готовит к внедрению автоматизированную систему, которая позволит управлять процессом офлайн-распродаж ритейлера.

Специально для «Детского мира» группой компаний Б1, специалистом в области аудиторских услуг и бизнес-консалтинга, разработана и внедрена облачная модель программного обеспечения B1 Pricing по оптимизации управления распродажами на базе искусственного интеллекта. Проект прошел пилотный запуск в 30 магазинах сети «Детский мир».

В течение шести недель система B1 Pricing анализировала и формировала оптимальные цены с использованием встроенных решений и алгоритмов искусственного интеллекта для выборочного ассортимента товаров (более 45 тыс. SKU) категорий игрушки, товары для кормления и ухода, мультимедиа, крупногабаритные товары, продукты питания, а также принадлежности для спорта и активного отдыха.

В ходе пилота система B1 Pricing успешно обработала более 400 млн агрегированных записей по продажам розничной сети «Детский мир» за несколько лет.

Решение позволило полностью автоматизировать и оптимизировать процесс управления распродажами, переоценки товаров, выводимых из ассортимента, а также повысить маржинальность при контролируемой скорости распродаж. В среднесрочной перспективе планируется развертывание проекта на всю сеть.

«ГК «Детский мир» постоянно проводит обновление ассортимента, чтобы предлагать нашим покупателям самые актуальные и востребованные товары по самым доступным ценам на рынке, кроме того, мы активно развиваем ассортимент собственных торговых марок. Распродажи – это важный инструмент ротации продукции. В результате эксперимента решение B1 Pricing продемонстрировало рост маржи на 4.6 п.п. по сравнению с показателями в контрольной группе при заданных параметрах уходимости», – отметила Эльвира Какуркина, коммерческий директор по направлению «Товары народного потребления ГК «Детский мир».

«Инновационная методика, которую команда Б1 заложила в решение B1 Pricing для автоматизированного управления распродажами, использует искусственный интеллект и опирается на поиск особенностей ценообразования, нелинейно влияющих на спрос. Всё это позволяет моделировать ожидаемый коммерческий эффект при разных подходах к распродажам», – отметил Сергей Лившиц, партнер Б1 и руководитель группы повышения эффективности розничного бизнеса.

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