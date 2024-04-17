«Северсталь» разрабатывает цифровую систему для управления инфраструктурными проектами

«Северсталь» выстраивает цифровую экосистему для клиентов. В нее в том числе войдут ИТ-решения и сервисы по управлению проектными поставками при строительстве объектов нефтегазовой инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель «Северстали».

Решение позволит эффективно управлять цепочками поставок и обеспечит прозрачность отгрузок на всех этапах. Клиент сможет в режиме реального времени узнать, на каком этапе производства находится его заказ. Также с целью ускорения обмена информацией будет доступен конструктор отчетов и электронный архив документов. Наличие единой инфраструктуры ускорит процессы обмена данными, значительно повысит точность планирования и, как следствие, снизит затраты на реализацию проектов. Решение будет протестировано с ключевыми клиентами из нефтегазовой отрасли. Согласно планам, разработка компании будет доступна клиентам в 2025 г.

«Мы уже несколько лет работаем в качестве комплексного интегрирующего поставщика для крупнейших нефтегазовых проектов и хорошо понимаем потребности отрасли. При этом вместе с количеством проектов в реализации выросло и количество номенклатуры наших продуктов и решений, которые в них применяются. Для повышения эффективности процесса управления поставками мы приняли решение разработать специализированный программный продукт, который предполагает наличие единой проектной инфраструктуры для нас, наших клиентов и партнеров. «Северсталь» регулярно расширяет портфель продуктов и сервисов, чтобы предлагать предприятиям нефтегазовой и других отраслей наиболее актуальные и эффективные решения», – сказал директор по крупным инфраструктурным проектам «Северстали» Денис Ермилов.

Одной из составляющих экосистемы станет решение стартапа «МастерФаб». Оно совместит ПО для управления цепочками поставок и объектно-ориентированные модели металлоконструкций, а также ряд других функций. Клиент сможет при помощи трехмерного визуального интерфейса узнать детали по актуальному статусу комплектующих, запланированных к отгрузке.

«Северсталь» реализует комплексную модель поставок металлопродукции и связанных сервисов в рамках инфраструктурных проектов. Специалисты компании включаются в работу на самых ранних стадиях: совместно с заказчиком и проектировщиками участвуют в разработке технических решений на базе металлопродукции, чтобы уменьшить металлоемкость, увеличить прочность конструкций, сократить сроки производства работ и оптимизировать бюджет за счет инновационных решений. Под каждый проект собирается индивидуальный портфель, покрывающий потребности клиента в металлопродукции, который включает как классические продуктовые группы, такие как трубная продукция, сортовой прокат, металлоконструкции, листы, так и продукция, изготовленная с помощью партнеров-переработчиков.