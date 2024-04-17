CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Северсталь» разрабатывает цифровую систему для управления инфраструктурными проектами

«Северсталь» выстраивает цифровую экосистему для клиентов. В нее в том числе войдут ИТ-решения и сервисы по управлению проектными поставками при строительстве объектов нефтегазовой инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель «Северстали».

Решение позволит эффективно управлять цепочками поставок и обеспечит прозрачность отгрузок на всех этапах. Клиент сможет в режиме реального времени узнать, на каком этапе производства находится его заказ. Также с целью ускорения обмена информацией будет доступен конструктор отчетов и электронный архив документов. Наличие единой инфраструктуры ускорит процессы обмена данными, значительно повысит точность планирования и, как следствие, снизит затраты на реализацию проектов. Решение будет протестировано с ключевыми клиентами из нефтегазовой отрасли. Согласно планам, разработка компании будет доступна клиентам в 2025 г.

«Мы уже несколько лет работаем в качестве комплексного интегрирующего поставщика для крупнейших нефтегазовых проектов и хорошо понимаем потребности отрасли. При этом вместе с количеством проектов в реализации выросло и количество номенклатуры наших продуктов и решений, которые в них применяются. Для повышения эффективности процесса управления поставками мы приняли решение разработать специализированный программный продукт, который предполагает наличие единой проектной инфраструктуры для нас, наших клиентов и партнеров. «Северсталь» регулярно расширяет портфель продуктов и сервисов, чтобы предлагать предприятиям нефтегазовой и других отраслей наиболее актуальные и эффективные решения», – сказал директор по крупным инфраструктурным проектам «Северстали» Денис Ермилов.

Одной из составляющих экосистемы станет решение стартапа «МастерФаб». Оно совместит ПО для управления цепочками поставок и объектно-ориентированные модели металлоконструкций, а также ряд других функций. Клиент сможет при помощи трехмерного визуального интерфейса узнать детали по актуальному статусу комплектующих, запланированных к отгрузке.

«Северсталь» реализует комплексную модель поставок металлопродукции и связанных сервисов в рамках инфраструктурных проектов. Специалисты компании включаются в работу на самых ранних стадиях: совместно с заказчиком и проектировщиками участвуют в разработке технических решений на базе металлопродукции, чтобы уменьшить металлоемкость, увеличить прочность конструкций, сократить сроки производства работ и оптимизировать бюджет за счет инновационных решений. Под каждый проект собирается индивидуальный портфель, покрывающий потребности клиента в металлопродукции, который включает как классические продуктовые группы, такие как трубная продукция, сортовой прокат, металлоконструкции, листы, так и продукция, изготовленная с помощью партнеров-переработчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

ПО сбежавшей из России финской компании в российских портах заменят на отечественное

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Microsoft удалила из Сети новую модель ИИ. Они забыли ее протестировать «на токсичность»

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах»

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще