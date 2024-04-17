Подтверждена совместимость серверов «Гравитон» с российской ОС «Роса Хром»

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» и Научно-технический центр информационных технологий «Роса» завершили сертификацию серверов «Гравитон» и операционной системой «Роса Хром».

Сертификацию на совместимость с «Роса Хром 12 Сервер» прошли модели «Гравитон» на процессорах Intel и AMD — оборудование серий «С2000И» и «С2000А» соответственно. Это двухпроцессорные серверы типоразмера 2U, востребованные компаниями крупного и среднего бизнеса, а также государственными ведомствами и организациями. Серверы «Гравитон» входят в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

«Роса Хром» – операционная система, созданная на базе собственного репозитория Rosa 2021.1. Репозиторий Rosa 2021.1 содержит более 35 тыс. приложений и компонентов. Поддерживаются различные аппаратные платформы: x86/64, ARMv8, e2k («Эльбрус») и RISC-V. На базе Rosa 2021.1 построены серверная, десктопная ОС «Роса Хром», live-дистрибутив на токене «Роса Барий» и мобильная ОС «Роса Мобайл».

Преимущества операционной системы «Роса Хром»: безопасность, полная локализация разработки и обслуживания в России; привычная организация работы для пользователей Windows; среда разработки и сборки программных продуктов ABF; гибкая техническая политика; включена в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ под №1607 от 5 сентября 2016 г.

«Кооперация с российскими разработчиками ПО — важный элемент стратегии «Гравитон», который позволяет предлагать готовые отечественные решения. Мы положительно оцениваем взаимодействие с НТЦ ИТ «Роса» и рассчитываем, что вскоре наши продукты пройдут сертификацию с иными программными решениями разработчика, в том числе с защищенными версиями», — сказал Сергей Кочепасов, директор по продукции «Гравитон».

«Российские разработчики уделяют огромное внимание обеспечению совместимости отечественных продуктов, чтобы создать программное обеспечение, идеально соответствующее потребностям клиентов. В партнерстве с коллегами из «Гравитон» мы предлагаем именно такие решения, которые расширяют наши возможности на ИТ-рынке», – сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию.

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