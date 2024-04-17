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«МегаФон» разогнал интернет на одной из самых высокотехнологичных концертных арен Европы

«МегаФон» завершил проект по обеспечению скоростным интернетом Live Арену в «Сколково». Теперь 11 тыс. зрителей смогут пользоваться качественной связью и мобильным интернетом на скорости до 500 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Столь высокой скорости удалось достичь за счет использования технологии многопотоковой передачи данных Multiple Input — Multiple Output 2x2 (MIMO). Четыре антенны (две на передающей стороне оборудования и две на приемной) по параллельным каналам принимают и отдают сигнал абонентам с шириной полосы до 70 МГц. Внедрение этих технологических новинок нарастило емкость сети, что позволит зрителям совершать звонки, пересылать фотографии и видео, а также вести прямые трансляции шоу при максимально стабильном сигнале без задержек.

Для того, чтобы покрыть качественной связью трибуны арены, были установлены специальные антенны, которые разделяют зрителей по виртуальным секторам. Таким образом, сигнал остается не подвержен помехам даже при заполненном зале.

«Шоу на “Live Арене” — это всегда событие для зрителей. Они ждут не только возможности увидеть выступление, но и поделиться своими эмоциями со всем миром через соцсети. Мы учли это и внедрили здесь передовые технологии, с помощью которых абоненты смогут получить максимальное удовольствие от мероприятия, не задумываясь о возможных проблемах с передачей данных. Уверен, что высокий сервис «МегаФона» также окажется полезным в организации технически сложных выступлений – качество связи соответствует самым строгим требованиям», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Нам важно, чтобы гости на нашей арене чувствовали себя комфортно в любой точке на протяжении всего времени пребывания у нас и оставались на связи с друзьями и близкими. «МегаФон» помог реализовать эту задачу. Уверен, зрители оценят качество и скорость связи на Live Арене», — сказал директор Live Арена Сархан Алиев.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. «МегаФон» развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 76,7 млн клиентов.

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