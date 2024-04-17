CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения
|

HR Tech платформа Brain от RNT Group получила регистрацию в «Роспатенте»

RNT Group, российская технологическая компания с мировым опытом, объявляет о прохождении регистрации HR Tech платформы Brain в Федеральной службе по интеллектуальной собственности «Роспатент». Решение является собственной разработкой RNT Group и позволяет организовать полный цикл управления персоналом и обеспечить эффективную работу специалистов в компаниях с численностью до 100 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители RNT Group.

Brain предназначен для автоматизации и упрощения HR-процессов и полностью построен на базе импортонезависимых технологий. Платформа разрабатывалась с учетом анализа требований и задач рынка с целью помочь организациям преодолеть сложности в управлении персоналом в новых условиях. Основной функционал Brain направлен на решение следующих задач: организация прозрачного взаимодействия между сотрудниками и руководителями; снижение операционных затрат на рутинные административные задачи, такие как создание отчетности и кадровые операции; управление навыками и компетенциями специалистов; формирование гибридных команд из сотрудников с разными специализациями; повышение эффективности процессов адаптации персонала; снижение текучести кадров за счет построения предиктивной модели по рискам ухода и выгорания сотрудников.

Платформа позволяет выбирать и настраивать нужную функциональность для руководителей, HR-специалистов и сотрудников, а также поддерживает разработку собственных сервисов под уникальные бизнес-потребности компании. Решение легко масштабируется за счет добавления новых модулей и интегрируется с другими популярными продуктами и системами – Active Directory/SSO, , MS SQL, MS SharePoint.

«Самыми распространенными сложностями в организации управления персоналом являются большие операционные затраты на весь процесс взаимодействия с сотрудниками, начиная с найма и адаптации, отсутствие полной прозрачной информации об эффективности их работы и потеря контакта с командой из-за удаленной работы», – сказала Мария Давыдова, руководитель направления по развитию HR Tech платформы Brain. – «Мы непрерывно взаимодействуем с крупными компаниями на рынке и развиваем функционал и свойства Brain в соответствии с их потребностями, что обеспечивает востребованность платформы на рынке. Прохождение регистрации Brain в «Роспатенте» подтверждает уникальность нашего продукта, следующий шаг – подача документов на включение в реестр отечественного ПО».

***

RNT Group — российская технологическая компания с мировым опытом. Помогает клиентам решать амбициозные бизнес-задачи с помощью цифровых технологий, предлагает заказчикам услуги по технологическому консалтингу, разработке цифровых решений и построению гибких и масштабируемых платформ для высокой нагрузки и большого количества пользователей. Компания фокусируется на работе с организациями из финансового сектора, страхования, ритейла, производства и других областей. Приоритетом являются проекты в сферах импортозамещения, электронной коммерции, интеграции цифровых и традиционных каналов взаимодействия, построения управления на основе данных и повышения эффективности HR- и бизнес-процессов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

ПО сбежавшей из России финской компании в российских портах заменят на отечественное

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Microsoft удалила из Сети новую модель ИИ. Они забыли ее протестировать «на токсичность»

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах»

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще