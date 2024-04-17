«Диасофт» реализовала возможность автоматической генерации кода на Go в платформе Digital Q.Archer

Компания «Диасофт» расширила возможности технологической low-code-платформы Digital Q.Archer, предназначенной для быстрого создания приложений в микросервисной архитектуре. Компоненты технологической платформы Digital Q.Archer обеспечивают полный цикл разработки цифровых решений: от проектирования бизнес-архитектуры приложений до автоматической генерации готовых микросервисов.

В функционал Digital Q.Archer добавлена возможность генерации типового кода микросервисов на Golang (Go) в дополнение к существовавшей ранее возможности генерации на Java.

Дмитрий Грачёв, архитектор технологической платформы Digital Q.Archer компании «Диасофт», сказал: «Java и Go – наиболее популярные языки программирования для разработки бэкенда. Теперь у разработчиков, использующих платформу Digital Q.Archer, есть возможность выбора языка в зависимости от специфики и задач каждого проекта. Мы выбрали язык Go, поскольку он обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и скорость развертывания, его целесообразно использовать для разработки высоконагруженных приложений».

Low-code-компоненты платформы позволяют генерировать типовой код микросервисов на Go, как и на Java, по одной кнопке, что существенно снижает время и затраты на разработку. Созданные PBC (Packaged Business Capabilities – приложения, решающие конкретные бизнес-задачи и состоящие из нескольких микросервисов) служат «строительными блоками» для более сложных решений и могут использоваться повторно в виде готовых библиотек. В одном и том же приложении могут использоваться одновременно микросервисы на Go и Java.

Таким образом, с программистов снимается рутинная задача написания больших объемов типового кода. С помощью платформы Digital Q.Archer организация может легко создавать нужные программные продукты на Go даже в том случае, если в штате не хватает Go-разработчиков.

Платформа Digital Q.Archer также поддерживает полностью no-code-создание цифровых профилей на Go. Цифровые Go-профили представляют собой витрину данных PBC, они упрощают доступ к приложениям и снимают нагрузку с мастер-системы.