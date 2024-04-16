PRO32 представили свои продукты на B2B-маркетплейсе отечественных решений «Ростелекома»

«Ростелеком», интернет-провайдер и поставщик цифровых решений в России, добавил на свой маркетплейс программные продукты компании PRO32: PRO32 Connect для удаленного управления компьютерами и CleverControl для мониторинга ресурсов и производительности. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

«Мы рады, что продукты PRO32 стали частью B2B-маркетплейса "Ростелекома". PRO32 Connect и Clever Control призваны решать актуальные задачи удаленного управления инфраструктурой и обеспечить оптимизацию использования ресурсов в компании, что особенно важно в условиях растущей потребности в цифровизации бизнеса. Уверены, что наши решения помогут компаниям повысить эффективность работы и снизить издержки на обслуживание», – сказал директор по развитию бизнеса компании PRO32 Алексей Новиков.

PRO32 Connect — сервис удаленного доступа, позволяющий управлять компьютерами независимо от их местоположения и выполнять различные задачи, такие как установка программного обеспечения, диагностика проблем, настройка параметров и оказание технической поддержки.

Продукт позволяет осуществлять техподдержку и работать через свой стационарный офисный компьютер удаленно с любого устройства через браузер. Он обеспечивает безопасное соединение и широкий спектр функций, делая его незаменимым инструментом для компаний с распределенной инфраструктурой или удаленными сотрудниками.

CleverControl — это комплексное решение для мониторинга ресурсов и производительности в компании. Программа позволяет отслеживать такие показатели, как общее время активности, поисковые запросы, использование принтера, внешних носителей и др. в режиме реального времени.

С помощью сервиса руководители и HR-менеджеры могут выявлять потенциальные проблемы, оптимизировать производительность в компании, планировать ресурсы и обеспечивать стабильную работу. Гибкие настройки и удобный интерфейс делают сервис идеальным инструментом для компаний любого размера.

«В текущих условиях рынка и ограничений на использование иностранного ПО, мы видим большие перспективы в сотрудничестве с PRO32, чьи продукты полностью компенсируют функционал зарубежных аналогов, – сказала Ксения Попова, руководитель по маркетингу и продвижению Даборатории продуктов B2B «Ростелекома». – Мы разместили продукты PRO32 на нашей цифровой полке B2B-маркетплейса, так как считаем это сотрудничество взаимовыгодным и перспективным».

B2B-маркетплейс «Ростелекома» предлагает широкий спектр цифровых решений для бизнеса любого масштаба, от самозанятых до крупных организаций. На площадке представлены как собственные разработки Ростелекома, так и тщательно отобранные партнерские решения, включая продукты, протестированные Лабораторией продуктов B2B и доказавшие свою эффективность.

Маркетплейс устроен по привычной модели с категориями продуктов. В настоящее время доступны шесть категорий: «Финансы», «Безопасность», «Офисное ПО», «Телекоммуникации», «Привлечение клиентов» и «Лидеры бизнеса рекомендуют». В ближайшее время планируется значительное расширение категорий.

***

PRO32 — российская компания с 18-летним опытом работы в международном бизнесе и имеющая обширную экспертизу в разработке и продаже ПО. Компания располагает широкой региональной сетью — 3 тыс. партнеров в 11 странах. PRO32 подбирает и развивает ИТ решения под цели и возможности МСБ. Благодаря продуктам и сервисам PRO32 бизнес становится устойчивым, управляемым и быстрее развивается.