Подтверждена совместимость продуктов компаний Postgres Professional и «Искра Технологии»

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Искра Технологии», российский производитель инфокоммуникационного оборудования, цифровых платформ и систем автоматизации, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу решения «Система-112» и СУБД Postgres Pro Enterprise (версии 13, 14, 15, 16), Postgres Pro Certified (версии 11, 14, 15, 16).

«Искра Технологии» разрабатывает и внедряет решения для операторов связи, органов государственной власти, корпораций и предприятий, в том числе ТЭК, электроэнергетики, атомной отрасли, железных дорог.

Комплексное решение «Cистема-112» состоит из следующих продуктов: SI3000 EHM Приложение оператора Системы-112; SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами; SI3000 LRS Сервер определения местоположения и шлюз SMS.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

В 2019 г. компании уже проводили успешные совместные испытания «Система-112» с более ранними версиями Postgres Pro Standard.