Переходи на светлую сторону: «Инферит» выпустил новую версию отечественной операционной системы «МСВСфера» 9

Российский ИТ-вендор «Инферит» выпустил новую современную версию операционной системы «МСВСфера». Она предназначена для использования в государственных учреждениях и коммерческих организациях, поможет в решении задач импортозамещения и построения надежной ИТ-инфраструктуры. Призвана обеспечить максимально комфортный переход с зарубежных операционных систем уровня Enterprise Linux. ОС «МСВСфера» входит в продуктовую экосистему российского ИТ-вендора «Инферит». Вендор производит компьютерное и серверное оборудование и готов поставлять его заказчикам с предустановленной отечественной операционной системой «МСВСфера». Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

ОС «МСВСфера» имеет более, чем десятилетнюю историю. Новая эпоха для операционной системы началась с июня 2023 г., когда в экосистеме «Инферит», российского производителя оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, появилось направление «Инферит ОС». Задача направления — разрабатывать и развивать операционные системы семейства «МСВСфера».

В портфель направления вошли ОС «МСВСфера Сервер» и ОС «МСВСфера АРМ».

ОС «МСВСфера» получила мощный импульс благодаря инвестициям и присоединению к команде разработчиков с опытом участия в создании и развитии таких проектов, как AlmaLinux OS, CloudLinux OS, ASPLinux, RFRemix (Russian Fedora), Black Cat Linux.

В 2024 г. завершается поддержка одной из наиболее популярных серверных операционных систем на базе Linux — Red Hat Enterprise Linux 7. Вместе с тем Red Hat еще в 2022 г. прекратил поддержку клиентов в России. Российскому бизнесу необходима альтернатива, способная заменить линейку RHEL производных ОС с сохранением производительности и поддержки действующего программного обеспечения. Перед командой «Инферит ОС» стояла амбициозная задача — предоставить пользователям альтернативу зарубежным операционным системам уровня Enterprise Linux, совместимую с существующими корпоративными сервисами и приложениями, и обеспечить максимально простую миграцию на нее.

На протяжении 2023 г. командой была проделана большая работа. Результатом стал выпуск 9-ой версии ОС «МСВСфера» — это самый масштабный релиз за всю историю продукта, выводящий систему на качественно новый уровень.

ОС «МСВСфера» 9 представляет собой полноценную альтернативу Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Oracle Enterprise Linux, CentOS, AlmaLinux OS, Rocky Linux. Включает в себя встроенные инструменты миграции с этих систем. Обладает широким функционалом и подходит для использования как в государственных, так и в коммерческих организациях. Приложения и сервисы, работающие на RHEL и его производных, совместимы с операционной системой «МСВСфера» 9.

«Инферит ОС» поддерживает продукт в рамках десятилетнего жизненного цикла, включая выпуск обновлений и исправлений безопасности, что будет гарантировать стабильность и защищённость инфраструктуры заказчиков.

«Инферит ОС» обеспечивает размещение репозиториев и техническую поддержку на территории России, развитие продукта под задачи российских пользователей, прогнозируемые сроки внесения изменений в продукт при выявлении уязвимостей, совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 с российским ПО и аппаратным обеспечением.

Оборудование, производимое «Инферит Техника», может поставляться заказчикам с предустановленной операционной системой «МСВСфера». Операционная система протестирована и адаптирована для эффективной работы на оборудовании «Инферит», что гарантирует стабильность и совместимость решений вендора.

В линейки входят серверы и системы хранения данных, персональные компьютеры в различных форм-факторах, включая системные блоки, моноблоки и ноутбуки.

«Мы хотим дать нашим клиентам возможность использовать отечественные решения, не уступающие по функциональности, удобству и качеству лучшим мировым операционным системам, – сказал Дмитрий Баранов, директор продуктов «Инферит ОС». – Команда работала не только над созданием продукта ОС «МСВСфера Сервер» 9, но и над версией для рабочих станций. Для нас важно, чтобы с нашей операционной системой могли взаимодействовать не только профессионалы с многолетним опытом администрирования Linux, но и обычные пользователи. В «МСВСфера АРМ» 9 адаптирован графический интерфейс, добавлена интеграция с российскими облачными сервисами, упрощен доступ к необходимому ПО с помощью Центра приложений. Мы продолжаем активно развивать систему, отвечая на потребности наших заказчиков и тесно сотрудничая с российским ИТ-сообществом».

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«Инферит» — российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения. В портфеле вендора представлены: современное российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника»; операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС»; программа для сбора данных об ИТ-инфраструктуре «Инферит ИТМен»; FinOps-платформа для управления затратами на облачную ИТ-инфраструктуру «Инферит Клаудмастер»; российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных IaaS и SaaS сервисов и решений по информационной безопасности «Инферит Облако»; средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.

«Инферит ОС» — подразделение вендора «Инферит», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux. Портфель включает ОС «МСВСфера Сервер» и ОС «МСВСфера АРМ». Операционная система «МСВСфера Сервер» 9 является полноценной альтернативой зарубежным операционным системам уровня Enterprise Linux и обеспечивает простую миграцию с RedHat Enterprise Linux, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux и Oracle Enterprise Linux.