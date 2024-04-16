CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Алтайский ГАУ вместе с индустриальным партнером наладят производство заправочных узлов для агробеспилотников

В Алтайском государственном аграрном университете состоялось подписание договора о сотрудничестве между вузом и ООО «Хизара», представляющим услуги по применению и сервисному обслуживанию беспилотников в сельском хозяйстве. Об этом CNews сообщили представители Алтайского ГАУ.

Стороны представляли ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков и генеральный директор ООО «Хизара» Алексей Ковалев.

ООО «Хизара» предоставляет услуги по обработке полей с помощью агродронов, а также сервисному обслуживанию БПЛА. «Хизара» является партнером «Летной школы» Алтайского ГАУ. Специалисты компании выступают в качестве преподавателей школы, а в период осень-зима компания предоставляет агродрон XAG P100 для практических занятий со слушателями.

«Это тот случай, когда мы с индустриальным партнером начали совместную работу, причем продуктивную, достаточно давно, а договор подписываем только сейчас! Уверен, что компания “Хизара” заключит подобные договоры и с другими аграрными вузами, но нам особенно приятно, что первым вузом-партнером стал именно Алтайский ГАУ. Надеюсь, что наше сотрудничество пойдет на пользу и вузу, и компании в плане популяризации БАС в сельском хозяйстве, и в деле продвижения современных технологий в масштабе России!», — сказал ректор АГАУ Николай Колпаков на церемонии подписания договора.

Договором предусмотрены широкий ряд аспектов взаимодействия между АГАУ и ООО «Хизара», в том числе образовательная деятельность в части разработки и реализации программ дополнительного профессионального образования, специальных образовательных модулей (дисциплин) по программам высшего и среднего профессионального образования в области практического применения и сервисного обслуживания беспилотных авиационных систем, просветительская деятельность, направленная на популяризацию БАС среди молодежи в целях стимулирования познавательного интереса и спроса на получение специального и/или дополнительного профессионального образования в области БАС, научно-исследовательское и научно-техническое сотрудничество в области практического применения БАС в сельском хозяйстве и других отраслях экономики и социальной сферы, совместные работы по съемке полей и обработке сельскохозяйственных культур с применением БАС, сервисное обслуживание БАС с привлечением работников университета и т.п.

«На текущий момент вместе с командой Алтайского ГАУ мы работаем по программе дополнительного образования, обучаем пилотов аграрных дронов. Следующий этап сотрудничества – организация инженерного класса для производства ремкомплектов для дронов в рамках программы импортозамещения. Далее мы планируем развернуть производство заправочных узлов для агробеспилотников на базе автоприцепов, причем специально для условий Сибири. Пока такого нет нигде! Думаю, что в ближайшей перспективе – один-два года - мы займем лидирующее место в России как по программам обучения пилотов, так и по производству заправочных узлов. Наш Алтайский край имеет шансы стать первым регионом России, который комплексно выполняет поручение Президента по развитию беспилотной авиации!», — сказал Алексей Ковалев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах»

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Хозяин Astra Linux заработает на бирже до 12 миллиардов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Показать еще

Наука

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет
Показать еще