Алтайский ГАУ вместе с индустриальным партнером наладят производство заправочных узлов для агробеспилотников

В Алтайском государственном аграрном университете состоялось подписание договора о сотрудничестве между вузом и ООО «Хизара», представляющим услуги по применению и сервисному обслуживанию беспилотников в сельском хозяйстве. Об этом CNews сообщили представители Алтайского ГАУ.

Стороны представляли ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков и генеральный директор ООО «Хизара» Алексей Ковалев.

ООО «Хизара» предоставляет услуги по обработке полей с помощью агродронов, а также сервисному обслуживанию БПЛА. «Хизара» является партнером «Летной школы» Алтайского ГАУ. Специалисты компании выступают в качестве преподавателей школы, а в период осень-зима компания предоставляет агродрон XAG P100 для практических занятий со слушателями.

«Это тот случай, когда мы с индустриальным партнером начали совместную работу, причем продуктивную, достаточно давно, а договор подписываем только сейчас! Уверен, что компания “Хизара” заключит подобные договоры и с другими аграрными вузами, но нам особенно приятно, что первым вузом-партнером стал именно Алтайский ГАУ. Надеюсь, что наше сотрудничество пойдет на пользу и вузу, и компании в плане популяризации БАС в сельском хозяйстве, и в деле продвижения современных технологий в масштабе России!», — сказал ректор АГАУ Николай Колпаков на церемонии подписания договора.

Договором предусмотрены широкий ряд аспектов взаимодействия между АГАУ и ООО «Хизара», в том числе образовательная деятельность в части разработки и реализации программ дополнительного профессионального образования, специальных образовательных модулей (дисциплин) по программам высшего и среднего профессионального образования в области практического применения и сервисного обслуживания беспилотных авиационных систем, просветительская деятельность, направленная на популяризацию БАС среди молодежи в целях стимулирования познавательного интереса и спроса на получение специального и/или дополнительного профессионального образования в области БАС, научно-исследовательское и научно-техническое сотрудничество в области практического применения БАС в сельском хозяйстве и других отраслях экономики и социальной сферы, совместные работы по съемке полей и обработке сельскохозяйственных культур с применением БАС, сервисное обслуживание БАС с привлечением работников университета и т.п.

«На текущий момент вместе с командой Алтайского ГАУ мы работаем по программе дополнительного образования, обучаем пилотов аграрных дронов. Следующий этап сотрудничества – организация инженерного класса для производства ремкомплектов для дронов в рамках программы импортозамещения. Далее мы планируем развернуть производство заправочных узлов для агробеспилотников на базе автоприцепов, причем специально для условий Сибири. Пока такого нет нигде! Думаю, что в ближайшей перспективе – один-два года - мы займем лидирующее место в России как по программам обучения пилотов, так и по производству заправочных узлов. Наш Алтайский край имеет шансы стать первым регионом России, который комплексно выполняет поручение Президента по развитию беспилотной авиации!», — сказал Алексей Ковалев.