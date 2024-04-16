14% компаний не готовы к обязательному переходу на машиночитаемые доверенности

14% компаний не готовы к обязательному переходу на машиночитаемые доверенности. Такие цифры предоставили «Контур.Диадок» и «Удостоверяющий центр Контура» по результатам опроса клиентов в апреле 2024 г. 一 за 4,5 месяца до обязательной замены сертификатов КЭП сотрудников на сертификаты ЭП физлица и МЧД. Об этом CNews сообщили представители Контура.

С 1 сентября 2024 г. сотрудники не смогут подписывать документы от лица компании сертификатом электронной подписи с реквизитами организации. Например, руководителю отдела продаж, чтобы подписать документы с контрагентами или главному бухгалтеру, чтобы сдать отчетность в систему маркировки Честный знак понадобится сертификат КЭП физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД).

По данным «Контура» на апрель 2024 г.: 38% клиентов подписывают большую часть документов с МЧД, 36% пока мало работают с МЧД, 14% по-прежнему пользуются только сертификатами сотрудников, 12% подписывают документы только сертификатом руководителя.

Дмитрий Покрышкин, руководитель «Удостоверяющего центра Контура»: «Пик перехода на машиночитаемые доверенности состоялся осенью 2023 г.: тогда в сервисе «Контур.Доверенность» мы зафиксировали рекордное количество МЧД в сервисе за день — больше 1,7 тыс. штук. Затем динамика роста пошла на спад, но компании все равно продолжали выпускать МЧД. За полгода количество доверенностей в сервисе выросло в два раза и составило 238 тысяч МЧД в апреле 2024 г.».

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