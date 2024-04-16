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14% компаний не готовы к обязательному переходу на машиночитаемые доверенности

14% компаний не готовы к обязательному переходу на машиночитаемые доверенности. Такие цифры предоставили «Контур.Диадок» и «Удостоверяющий центр Контура» по результатам опроса клиентов в апреле 2024 г. 一 за 4,5 месяца до обязательной замены сертификатов КЭП сотрудников на сертификаты ЭП физлица и МЧД. Об этом CNews сообщили представители Контура.

С 1 сентября 2024 г. сотрудники не смогут подписывать документы от лица компании сертификатом электронной подписи с реквизитами организации. Например, руководителю отдела продаж, чтобы подписать документы с контрагентами или главному бухгалтеру, чтобы сдать отчетность в систему маркировки Честный знак понадобится сертификат КЭП физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД).

По данным «Контура» на апрель 2024 г.: 38% клиентов подписывают большую часть документов с МЧД, 36% пока мало работают с МЧД, 14% по-прежнему пользуются только сертификатами сотрудников, 12% подписывают документы только сертификатом руководителя.

Дмитрий Покрышкин, руководитель «Удостоверяющего центра Контура»: «Пик перехода на машиночитаемые доверенности состоялся осенью 2023 г.: тогда в сервисе «Контур.Доверенность» мы зафиксировали рекордное количество МЧД в сервисе за день — больше 1,7 тыс. штук. Затем динамика роста пошла на спад, но компании все равно продолжали выпускать МЧД. За полгода количество доверенностей в сервисе выросло в два раза и составило 238 тысяч МЧД в апреле 2024 г.».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы не тратили время на изучение законов, а развивали свое дело. «Контур» вкладывается в развитие профессионального ИT-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка СКБ Контур за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.

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