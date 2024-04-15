ЦЦТ «Борлас Эдит» автоматизировал процесс управления имуществом ДОСААФ России

Центр цифровой трансформации «Борлас Эдит» (ЦЦТ «Борлас Эдит») разработал для ДОСААФ России механизм взаимодействия подсистемы управления имуществом с кадастровой службой Росреестра. Данное решение позволит Департаменту имущественных отношений ДОСААФ России более оперативно и прозрачно получать сведения о находящейся на балансе организации недвижимости, снизить трудозатраты персонала и исключить ошибки ввода.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ России) – российская общественно-государственная организация, имеющая региональные отделения более чем в 80 субъектах страны. Общество занимается выполнением государственных задач по военно-патриотическому воспитанию граждан и их подготовке к военной службе.

Еще в 2017 г. в ДОСААФ была принята стратегия цифровизации процессов управления организацией, одной из главных целей которой является автоматизация управленческих процессов и оперативный обмен данными о финансовом и имущественном положении структурных подразделений организации, количество которых составляет около полутора тысяч.

В 2020 г. специалистами «Борлас» была организована разработка и внедрение в ДОСААФ автоматизированной информационно-аналитической системы АИАС на базе решения «1С:Предприятие 8.3 Корп». Система постоянно модернизируется с учетом новых потребностей заказчика.

В ходе очередного этапа модернизации ЦЦТ «Борлас Эдит» реализовал для ДОСААФ новый механизм загрузки данных из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество по запросу пользователя.

Новый функционал выглядит так: система запрашивает информацию об объекте недвижимости (здание, сооружение, земельный участок) по его кадастровому номеру и на основании полученного ответа заполняет необходимые поля карточки учета имущества в части сведений о владельце объекта, кадастровой стоимости, обременениях и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Данный механизм обеспечивает информационно-аналитическую систему ДОСААФ России актуальной информацией из государственной базы данных. Это позволяет в режиме реального времени на системной основе отслеживать изменения данных об объектах недвижимости, снизить трудозатраты и ошибки, связанные с человеческим фактором.

«Наша команда – эксперт в области решений на платформе «1С» с большим опытом внедрения и поддержки заказчиков из разных отраслей, в том числе на федеральном уровне. Мы работаем с территориально-распределенными, высоконагруженными системами, хорошо знаем специфику платформы. Поэтому мы уже долгое время планомерно проводим модернизацию автоматизированной информационно-аналитической системы ДОСААФ», – сказал Валерий Тикунов, руководитель отдела поддержки корпоративных систем ЦЦТ «Борлас Эдит».

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Команда «Эдит Про» более 10 лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит Про» является интегратором ERP-решений на платформе «1С» в сфере электроэнергетики. Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами, транспорта электроэнергии и технологического присоединения. Также «Эдит Про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов.

«Борлас» (ГК Softline) – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят: ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас ИТЦ», ООО «Центр цифровой трансформации» и ООО «Эдит Про». Более 30 лет «Борлас» предлагает заказчикам инструменты решения управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.

ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей.