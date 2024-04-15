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Rostic’s будет создавать нейросети и анализировать данные на платформе Yandex Cloud

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s перевела обработку больших данных на платформу Yandex Cloud. В корпоративное хранилище данных поступает информация о бизнес-процессах из 12 источников. Это кассовые расчеты, управление персоналом, запасы продукции, логистика, заказы в мобильном приложении и сервисах партнеров. Благодаря автоматизации компания уже ускорила разработку новых технологий в три раза и в два раза быстрее готовит аналитические отчеты, например – по продажам позиций из меню. В планах Rostic’s – также создать собственный рекомендательный сервис на базе ИИ: покупатели смогут получать скидки и бонусы на основе данных о личных предпочтениях. Об этом CNews сообщили представители Rostic’s .

Вместе все заведения сети, которых более 1,16 тыс. (под брендами Rostic’s и KFC, поскольку компания пока находится в процессе ребрендинга) аккумулируют более 100 Гб информации в неделю. Как головной офис, так и партнеры-франчайзи, поскольку сеть работает по модели франчайзинга, опираются на анализ данных для принятия решений: как ускорить обслуживание и сборку заказов, оптимизировать работу курьеров, увеличить продажи.

Чтобы эффективно собирать, структурировать и анализировать данные из всех систем, компания создала единое хранилище данных на базе сервисов Yandex Cloud – Managed Service for Greenplum и Managed Service for Clickhouse. В числе источников данных, например – программа для автоматизации предприятий общественного питания R_Keeper, учетная система «», банковские приложения, сервисы заказа быстрой доставки, такие как «Яндекс Еда», система для аналитики мобильных приложений Appmetrica, и другие.

«У нас большие планы по развитию data-driven культуры в компании. Мы хотим автоматизировать процесс работы с данными так, чтобы представители бизнеса и партнеров сами могли строить аналитику по любым параметрам, которые им интересны. Пока в этом процессе им помогают программисты. Мы также хотим использовать накопленные данные для разработки новых моделей машинного обучения», – сказали в компании «Юнирест» (управляет брендами Rostcic’s и KFC в России).

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