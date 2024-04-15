Национальная страховая информационная система и HFLabs запустили проект по повышению качества данных

Повышение качества данных, содержащихся в автоматизированной информационной системе (АИС) страхования - одно из приоритетных направлений деятельности НСИС. Как оператор единой АИС страхования НСИС получила от операторов различных информационных систем большой массив накопленных исторических данных. В то время как данные, загружаемые в АИС страхования, уже на входе подвергаются строгому контролю - в том числе адресные данные на соответствие структуре Государственного адресного справочника (ГАР), который выпускает Федеральная налоговая служба, исторические данные весьма неоднородны по качеству.

В ходе пилотного проекта НСИС и HFLabs с использованием программного обеспечения «Фактор», разработанного HFLab, проанализировали около 5 млн записей о договорах страхования жилья, в которых адреса были переданы текстовой строкой. Задачей «Фактора» было проанализировать их и структурировать по компонентам (страна, город, улица, дом и т. д.) в соответствии с ГАР. В результате работы «Фактора» удалось успешно восстановить до полного адреса по ГАР 88% строк. Об этом CNews сообщили представители «Всероссийского союза страховщиков».

«С помощью «Фактора» НСИС сможет определять корректные и некорректные адреса и, если данные не валидны, то возвращать их страховой компании на корректировку. В будущем «Фактор» сможет обогащать адреса GPS-координатами, если страховщик их не указал. Также «Фактор» поможет автоматизировать процессы по обработке больших объемов адресных данных — например, при подготовке почтовых рассылок», — сказал Никита Назаров, технический директор HFLabs.

«Оператор АИС страхования по закону обязан предоставлять уполномоченным органам информацию о застрахованных объектах недвижимости в определенной местности (например, в районе затопления). Реализовать такую функциональность без точного адреса местонахождения и координат строения невозможно. Правильное определение адреса критично и для других видов страхования - так, например, ошибка в адресе может исказить значения тарифных коэффициентов в договорах ОСАГО. С использованием специализированного программного обеспечения для распознавания адресов, такого как «Фактор», НСИС может не только контролировать корректное направление данных страховыми компаниями, но и распознавать адреса, указанные в скан-копиях документов, предоставленных страховыми компаниями или страхователями, облегчая клиентский путь при заключении и обслуживании договоров страхования», — отметила Ольга Мордкович, заместитель генерального директора НСИС.

В рамках пилотного проекта НСИС также протестировала клиентский MDM (системы управления данными) от HFLabs – продукт «Единый клиент». АИС страхования использует и планирует развивать собственный MDM, но изучение подходов HFLabs и возможно, использование отдельных компонентов «Единый клиент» может помочь оператору АИС страхования обрабатывать большие массивы персональных данных, которые фигурируют в разных типах договоров страхования.