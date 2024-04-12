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Visary DATA HUB: новая платформа управления данными от «БизнесАвтоматика»

В последние годы рынок технологий обработки данных переживает настоящий ренессанс. Новые платформы управления данными выходят на сцену, предлагая бизнесу инструменты для более эффективной работы с большими объемами информации. Одной из таких инновационных систем является Visary Data HUB — новый модуль от компании «БизнесАвтоматика». Об этом CNews сообщили представители «БизнесАвтоматики».

Visary DATA HUB стал ответом на потребность современных предприятий в комплексном подходе к управлению данными. Эта платформа — не просто хранилище больших данных (Big Data), но и мощный инструмент для их сбора, хранения, управления и обработки.

Visary DATA HUB предоставляет возможности по сбору информации о: компаниях и предприятиях, включая их названия, КПП, ОГРН, ИНН, адреса и прочие соответствующие данные; географических особенностях, например адресах, координатах, почтовых индексах и т.д.; государственных закупках с детальной информацией о участниках и заказчиках благодаря продвинутым функциям поиска и фильтрации по различным критериям.

Особенностью Visary Data HUB является возможность работы с датасетами из различных источников. Платформа способна обрабатывать структурированные и неструктурированные данные, а также осуществлять их проверку через API, коррекцию и расширение.

Visary Data HUB предлагает пользователям широкий спектр возможностей:

Интеграция данных: платформа обладает мощным функционалом по объединению данных из разных систем и форматов, что позволяет создавать целостные наборы данных для последующего анализа.

Работа с API: использование API дает возможность не только запрашивать данные из внешних сервисов, но и интегрировать систему Visary DATA HUB со сторонними приложениями.

Безопасность: высокое внимание к защите информации гарантирует безопасное хранение данных и обеспечивает соответствие всем современным требованиям к информационной безопасности.

Пользовательский интерфейс: интуитивно понятный интерфейс позволяет пользователям без технического фона быстро осваивать основные функции платформы.

Visary DATA HUB разработана на базе передовой low-code no-code платформы Visary.

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