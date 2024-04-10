«Битрикс24» запустил КЭДО с «Госключом» без доплат

Пользователи смогут подписывать документы с «Госключом» внутри своего рабочего пространства «Битрикс24» — там же, где ведут продажи, управляют проектами и общаются с коллегами.

«КЭДО+Госключ» от «Битрикс24» оптимизирует подписание документов, снижает нагрузку на сотрудников кадровой службы, при этом сотрудники остаются в привычном интерфейсе. Им не нужно больше использовать сторонние приложения и сервисы. Сами документы будут храниться в сервисе «Битрикс24» и личном профиле сотрудника — это обеспечит надежную защиту содержащейся в них информации и быстрый поиск нужных файлов.

«Госключ» — это мобильное приложение от Минцифры РФ, в котором можно получить сертификат усиленной электронной подписи бесплатно, в отличие от других сервисов. Использовать его можно не только для работы с кадровой документацией, возможности сервиса позволяют в том числе подавать заявления в регистрирующий орган.

«Госключ» обеспечивает необходимый уровень информационной безопасности: ключ и сертификат хранятся и применяются прямо из приложения, поэтому ему не нужны USB-токены и SMS-пароли.

Подписать онлайн можно: трудовой договор, договор материальной ответственности, ученический договор, заявление об увольнении, договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы и другие документы отдела кадров.

В «бумажном обороте», по требованию законодательства, останется приказ об увольнении, инструктаж по охране труда, акт о несчастном случае и трудовая книжка (если сотрудник не перешел на электронную).

В отличие от других провайдеров подписи, в КЭДО «Битрикс24» не нужно выпускать платную электронную подпись под каждого нового сотрудника.

Подключение одного сотрудника займет не более 3 минут. Для этого понадобится только подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и смартфон.

Функционал бесплатно доступен на тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз», что позволит бизнесу серьезно сократить расходы — компания из 100 сотрудников в среднем сэкономит до 320 тыс. в год на КЭДО, утверждают в «Битрикс24».

Использование КЭДО уменьшает риск ошибок в кадровых документах и помогает выстроить сквозные HR-процессы для решения различных бизнес-задач. Подобный подход влияет в том числе и на укрепление HR-бренда —современные эффективно и удобно выстроенные операции делают компанию более привлекательной в глазах соискателей.