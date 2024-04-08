Музыканты не боятся конкуренции с нейросетью

Музыка, сгенерированная искусственным интеллектом с помощью нейросети, не похожа на настоящую. Так считает более 40% респондентов, принявших участие в опросе, проведенном крупнейшей сетевой компанией по продаже музыкальных инструментов в России «Музторг» и группой «Ренессанс Страхование». При этом почти 30% не смогли однозначно ответить на вопрос. Об этом CNews сообщили представители «Музторга».

Абсолютное большинство опрошенных (72%) уверены, что ИИ не сможет заменить настоящего музыканта. Из них 53% уверены, что такого точно не случится, а 19% отмечают, что ИИ станет помощником в создании мелодий. Еще 28% отмечают, что если ИИ и сможет заменить человека, то это случится нескоро.

В опросе приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в крупнейших российских городах. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования.

Подавляющее большинство опрошенных (79%) считают, что смогут узнать музыку, сгенерированную нейросетью, но только 18% из них уверены, что сделают это с легкостью, остальные 60% признались, что это будет не так просто.

«Главенство композитора бесспорно, нейросеть – лишь клавиши», – отметил один из участников опроса.

Действительно, 67% опрошенных выделяют вспомогательную функцию искусственного интеллекта: в подборе ритма и гармоничного звучания (10%), в генерации новых идей по мелодии и тексту (18%), в создании композиций на других музыкальных инструментах (39%).

Как показал опрос, более половины респондентов считают, что за последние пять лет с появлением новых технологий подход к созданию музыки изменился, но это благоприятно сказывается на мотивации занятия творчеством. Так, более 30% отметили, что появилось больше обучающего контента, инструментов и, в целом, сами уроки музыки стали более доступны. Лишь 5% считают, что ничего не изменилось.

Отвечая на главный вопрос: «Какой будет музыка будущего?», 45% респондентов ответили, что это будет музыка, способная создавать эмоции и стимулировать выработку гормона радости, 30% считают, что это будут треки из прошлого, обработанные нейросетью, 28% – композиции для медитации и расслабления, 26% – треки для полного погружения в виртуальную реальность. 18% ответили, что музыкой будущего будет то, что создаст искусственный интеллект.

«Одна из причин, по которой некоторые люди не принимают музыку из нейросети, может быть связана с их привязанностью к традиционным формам искусства. Многие предпочитают музыку, созданную живыми людьми, поскольку они видят в ней более глубокий смысл и особое выражение, больше индивидуальности и личностного дополнения, – сказала руководитель управления клиентским опытом «Музторга» Мария Агеева. – Но важно понимать, что у музыки из нейросети нет цели заменить или конкурировать с музыкой, созданной человеком. Это просто новый созидательный подход, который может быть интересен для части аудитории. Отмечу, что сейчас мы не наблюдаем падения спроса на музыкальные инструменты, он по-прежнему остается на высоком уровне, как и на сопутствующие услуги для музыкантов».

«По данным группы «Ренессанс страхование», в 2023 г. россияне стали активнее заботиться о музыкальных инструментах. Уже в ноябре 2023 г. жители страны купили на 23% больше полисов «Защиты музыкальных инструментов» и «Продленной гарантии», чем в прошлом году. В большинстве случаев музыканты стараются защитить электрогитары, скрипки и синтезаторы», — сказала руководитель по работе с розничными сетями группы «Ренессанс страхование» Алевтина Храмцова.

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«Музторг» – экосистема для музыкантов, куда входят: федеральная сеть магазинов по продаже музыкальных инструментов и оборудования, интернет-магазин, аренда инструментов, музыкальные курсы, сервис объявлений по покупке/продаже б/у инструментов, репетиционные базы, страховые услуги, а также комплекс по настройке и поддержке инструментов. В ассортименте представлены товары для музыкантов всех уровней и стилей: гитары, клавишные, ударные, смычковые, духовые и другие инструменты, акустические и электронные системы звукоусиления, профессиональное студийное и световое оборудование и др.

Группа «Ренессанс Страхование» – диверсифицированная независимая страховая компания России, работающая на рынке 25 лет. В группу входят компании: «Ренессанс страхование», «Ренессанс Жизнь», Budu и УК «Спутник – Управление Капиталом». В октябре 2021 г. группа провела публичное размещение акций на «Московской бирже». Акции включены в котировальный список первого уровня и торгуются под тикером RENI. Услугами группы пользуются свыше 4 млн клиентов.