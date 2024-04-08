Искусственный интеллект ускорит проектирование промышленных объектов в 10 раз

Российский разработчик Rocket Group и университет ИТМО заключили соглашение о совместном развитии инструментов автоматической генерации цифровых моделей промышленных территорий на базе технологий сильного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Новые инструменты позволят решить проблему высокой трудоемкости процесса подготовки промышленных проектов в условиях минимума данных и меняющихся условий, сократив срок этапа концептуального проектирования более чем в 10 раз. Такая эффективность достигается в уже работающем на рынке гражданского строительства продукте компании Rocket Group – rTIM – платформе интеллектуального моделирования территорий, в основе которой лежат алгоритмы генеративного дизайна.

Концепции будущих промышленных объектов будут генерироваться с расчетом технико-экономических показателей и учетом действующих нормативов, а также функциональных требований и с возможностью бесшовной интеграции в существующий цифровой контур заказчика. Кроме того, разработанные алгоритмы позволят быстро развивать и масштабировать новый функционал для любых территорий в сфере промышленного строительства при подготовке инфраструктурных, специальных и линейных объектов.

«Методика автоматической генерации цифровых моделей основана на нетривиальном сочетании генетических алгоритмов и генеративных нейросетей, что позволяет при проектировании учитывать как формализованные требования к проекту, так и творческие элементы, например, архитектурный замысел и стиль дизайна. Это позволяет прорабатывать различные концепции комплексных объектов и сооружений, помогая отраслевым специалистам-проектировщикам быстрее перейти от идеи к детальной разработке проекта. Новая платформа позволит расширить возможности человека, кардинально сократить сроки проектирования, а также предлагать решения, о которых ранее невозможно было помыслить», - сказал Александр Бухановский, директор мегафакультета трансляционных информационных технологий, руководитель исследовательского центра «Сильный искусственный интеллект в промышленности» университета ИТМО.

«Мы видим в России большой потенциал применения технологий генеративного дизайна при проектировании территорий в различных отраслях экономики, который в совместных с ИТМО решениях обеспечивается за счет универсальности используемых алгоритмов и гибкой вариативности в работе с исходными данными. Сейчас мы проводим исследование с привлечением участников рынка с целью определения наиболее актуальных функциональных потребностей и задач моделирования. Эти данные сразу ложатся в основу цифровой архитектуры решений – по сути технического задания на разработку. За счет уже созданного технического задела и нашей практики применения платформы rTIM срок разработки кастомной версии нового решения может составить всего три-шесть месяцев», – сказал Борис Латкин, генеральный директор Rocket Group.

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Rocket Group – разработчик и интегратор платформенных цифровых решений, построенных на базе технологий искусственного интеллекта в сфере развития территорий.

Платформа rTIM – решение на базе генеративного искусственного интеллекта, которое анализирует большие данные и быстро создает мастер-планы застройки территории. Решение позволяет в короткий срок оценить инвестиционный и социально-экономический потенциал территории и сразу перейти к детальному планированию строительства. Платформа разработана компанией Rocket Group и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (Реестровая запись №18131 от 29.06.2023).

Университет ИТМО - вуз в области информационных и фотонных технологий.

ИЦ «Сильный искусственный интеллект в промышленности» был создан в 2021 г. на базе университета ИТМО. Центр разрабатывает цифровые решения для повышения эффективности предприятий и планомерно формирует ядро технологий для дальнейших исследований в области машинного обучения. Деятельность центра поддержана государственной программой Национальной технологической инициативы и федеральным проектом «Искусственный интеллект».