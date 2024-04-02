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В НИУ ВШЭ наградят студентов, которые напишут диплом с помощью искусственного интеллекта

Высшая школа экономики запустила конкурс ИИ-решений при подготовке дипломов. Задача конкурса — оценить использование студентами инструментов на основе генеративных моделей в выпускных квалификационных работах (ВКР), защищаемых в 2024 г.

Студенты всех бакалаврских и магистерских программ НИУ ВШЭ смогут продемонстрировать свое мастерство в применении нейросетей для решения сложных задач. Авторы ВКР должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, какие задачи были поставлены и каких результатов удалось достичь. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Для большинства студентов использование искусственного интеллекта — уже часть образовательного процесса. Согласно данным недавнего опроса онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, почти 43% обучающихся уже используют ИИ в своей работе: 56% с помощью него готовят доклады, 33% работают над рефератами и 29% — над эссе.

Проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин отметил, что университет активно вступает во взаимодействие с генеративными моделями в образовательном процессе, и убежден, что этими возможностями можно и нужно пользоваться.

«Искусственный интеллект, генеративные модели — это новые инструменты, которые открывают широкие возможности для решения аналитических и творческих задач. Современный специалист должен освоить эти инструменты, сформировать компетенции использования искусственного интеллекта наряду с компетенциями в своей предметной области. Можно сказать, что современный специалист в ближайшее время должен уметь «считать, читать, писать, рисовать» с помощью искусственного интеллекта, это становится частью профессиональных компетенций. И это касается всех направлений образования. Наш университет в настоящее время в различных формах развивает образование в партнерстве с искусственным интеллектом. Это реализуется и в преподавании дисциплин, обучающих работе с возможностями искусственного интеллекта, и в поощрении и обучении его использованию в проектных и дипломных работах студентов», – сказал Сергей Рощин, проректор НИУ ВШЭ.

Оценивать выпускные работы будет экспертная комиссия, состоящая из преподавателей и научных сотрудников НИУ ВШЭ. Решение будет опираться на различные критерии, включая уровень и сложность решаемых задач, этичность и целесообразность использования ИИ.

Три победителя конкурса будут награждены стипендиями (если продолжат обучение в магистратуре или аспирантуре) и смогут принять участие в образовательных интенсивах по теме искусственного интеллекта за счет университета.

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